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Deportes

La playa de Areas acoge el domingo el Campeonato Gallego de Augas Abertas

Más de 400 nadadores se reunirán en Sanxenxo para afrontar tres distancias

RedacciÓn Sanxenxo
13/08/2026 17:42
La presentación del Campeonato de llevó a cabo esta mañana en el arenal de Sanxenxo
La presentación del Campeonato de llevó a cabo esta mañana en el arenal de Sanxenxo
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El concejal de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola, y junto al concejal de Turismo, Juan Deza, y el presidente de la Federación Gallega de Natación, Juan Carlos Brión Lema, presentaron esta mañana el X Campeonato Gallego de Aguas Abiertas en la playa de Areas. La prueba se celebrará en este arenal el próximo domingo, a partir de las 10:30 horas. “Estamos encantados de acoger una nueva prueba deportiva y de a poner en valor nuestras playas en una prueba que combina paisaje y deporte”, asegura Marcos Guisasola.

La organización prevé la participación de más de 400 nadadores. Los participantes deberán llegar ya marcados con el dorsal visible, en manos, hombros y espalda. En caso de utilizar bañadores térmicos (wetsuits), solo se marcarán las manos. Los tiempos límite para las categorías que participan en la prueba de 5000m serán de 15´ después de terminar el primer clasificado de cada categoría y sexo.

Las salidas se realizarán desde el agua, los nadadores deberán esperar en el sitio definido y accederán a la zona de salida de uno en uno según las indicaciones del equipo arbitral, una vez llamados irán a la zona de salida. Las pruebas 1 y 2 (5000 m masculino y femenino y 2500 m máster masculino y femenino) se disputarán simultáneamente con dos salidas: una primera salida con deportistas de categorías infantil, junior 1, junior 2 y senior, a continuación, una segunda salida para categoría máster.

El programa de pruebas será el siguiente:

 5.000 metros Masculino y Femenino Infantil, Júnior 1, Júnior-2 y Sénior (10:30 horas)

2.500 metros Masculino y Femenino Máster. (10:30 horas)

1250 metros Masculino y Femenino Alevín. (12 horas)

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