La playa de Areas acoge el domingo el Campeonato Gallego de Augas Abertas
Más de 400 nadadores se reunirán en Sanxenxo para afrontar tres distancias
El concejal de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola, y junto al concejal de Turismo, Juan Deza, y el presidente de la Federación Gallega de Natación, Juan Carlos Brión Lema, presentaron esta mañana el X Campeonato Gallego de Aguas Abiertas en la playa de Areas. La prueba se celebrará en este arenal el próximo domingo, a partir de las 10:30 horas. “Estamos encantados de acoger una nueva prueba deportiva y de a poner en valor nuestras playas en una prueba que combina paisaje y deporte”, asegura Marcos Guisasola.
La organización prevé la participación de más de 400 nadadores. Los participantes deberán llegar ya marcados con el dorsal visible, en manos, hombros y espalda. En caso de utilizar bañadores térmicos (wetsuits), solo se marcarán las manos. Los tiempos límite para las categorías que participan en la prueba de 5000m serán de 15´ después de terminar el primer clasificado de cada categoría y sexo.
Las salidas se realizarán desde el agua, los nadadores deberán esperar en el sitio definido y accederán a la zona de salida de uno en uno según las indicaciones del equipo arbitral, una vez llamados irán a la zona de salida. Las pruebas 1 y 2 (5000 m masculino y femenino y 2500 m máster masculino y femenino) se disputarán simultáneamente con dos salidas: una primera salida con deportistas de categorías infantil, junior 1, junior 2 y senior, a continuación, una segunda salida para categoría máster.
El programa de pruebas será el siguiente:
5.000 metros Masculino y Femenino Infantil, Júnior 1, Júnior-2 y Sénior (10:30 horas)
2.500 metros Masculino y Femenino Máster. (10:30 horas)
1250 metros Masculino y Femenino Alevín. (12 horas)