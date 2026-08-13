Jéssica Bouzas se estrena en Cincinnati ante la húngara Anna Bondar

Jéssica Bouzas durante un entrenamiento en las pistas del Club de Tenis O Rial hace dos semanas, antes de iniciar la gira americana Mónica Ferreirós

Jéssica Bouzas se estrenará en el WTA 1000 de Cincinnati ante la húngara Anna Bondar, jugadora de 29 años que es la actual número 72 del ranking mundial. Será la primera vez que la vilagarciana se vea las caras con Bondar en el circuito, que llega a la cita tras ser finalista en el WTA 250 MSC Hamburg Ladies Open, donde encadenó cinco victorias seguidas y sólo cedió en la final ante el alemana Tamara Korpatsch.

En el WTA 1000 de Toronto la semana pasada ganó en primera ronda a la ucraniana Anhelina Kalinina y perdió en segunda ante la belga Elise Mertens en tres sets, por lo que atraviesa por un buen estado de forma y de juego.

Jéssica, que cedió también en tres sets en segunda ronda en Canadá ante Svitolina, que cayó en semifinales esta madrugada ante Swiatek, se ha visto relegada bastantes puestos en el ranking, ya que la pasada temporada alcanzó la ronda de cuartos de final en Montreal. La vilagarciana ocupa el puesto 91 en la clasificación provisional y el año pasado alcanzó los octavos de final en Cincinnati, tras ganar a Venus Williams, Leylah Fernandez y Taylor Townsend, cediendo ante la número uno mundial Aryna Sabalenka.

La vilagarciana está haciendo una buena temporada, pero afronta en esta gira americana la parte más comprometida en cuanto al ranking, obligada a defender bastantes puntos. Suma 16 victorias y 22 derrotas en lo que va de año, en el que se ha enfrentado a doce de las treinta mejores jugadoras del mundo, cuatro de ellas top 10 (Sabalenka, Coco Gauff, Pegula y Svitolina).

De superar a Bondar, Bouzas Maneiro se vería las caras en segunda ronda ante la checa Katerina Siniakova, número 37 mundial y con la que perdió en su único enfrentamiento en el WTA 250 de Cleveland hace dos años.

Tras jugar en Cincinnati, la arousana viajará a México al igual que el año pasado para disputar el W500 de Monterrey, será su última cita ante el US Open a finales de agosto, donde el año pasado cayó en primera ronda ante Donna Vekic.