El Xadrez Fontecarmoa Viajes InterRías se queda a las puertas del ascenso al acabar cuarto en Oviedo

Los ajedrecistas del club vilagarciano fueron el mejor club gallego en Oviedo y acabaron cuartos cedida

El CXF Viajes InterRías se despidió del ascenso a Primera División del Campeonato de España al finalizar en cuarta posición en el Nacional por Equipos de Segunda División - Grupo Norte que se celebró estos días en el Edificio Calatrava del Palacio de Congresos de Oviedo, donde e reunieron un total de 42 equipos.

El vilagarciano, intrgrado por diez ajedrecistas, con los Maestros Internacionales Julio Suárez y Roi Reinaldo, los Maestros Fide Héctor Laiz, Lucas Abal y Dan Cruz, la Maestra Fide Paula Suárez. y por Julio Torrado, Luca Rey, Luis Segura y Andrez Dorado, arrancó muy bien el campeonato al ganar a Txintxo Kirol Cluba y Club Deportivo Antonio Rico, pero cedió en su tercera ronda ante el Vetusta asturiano (3-2).

A continuación ganó a Salcedo, al Llinars HGC Renting y al Grupo Covadonga, llegando a la última ronda con opciones de título y ascenso, si bien la derrota por 4-1 ante el Silla Integrant Col·lectius B de los Maestros Internacionales Rubén Domingo y Felipe Sánchez le relegó a la cuarta posición de la general con 10, mientras que los valencianos se proclamaron campeones con 14, seguidos por el Escacs Barcelona (10) y el propio Vetusta (11).

El Club Xadrez Fontecarmoa fue el mejor equipo gallego de entre los seis participantes en este Campeonato de España de Segunda División - Grupo Norte, en el que también compitieron CD Marquiño, CX Mos, Círculo Ferrolano, Escola Luguesa B y Xadrez: estratexia pola Paz. Julio Suátez, con 5.5 puntos sumados, fue el ajedrecista más productivo de los vilagarcianos en Oviedo, seguido por el también Maestro Internacional Roi Reinaldo (4).