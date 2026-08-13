El Xadrez Fontecarmoa Viajes InterRías se queda a las puertas del ascenso al acabar cuarto en Oviedo
El equipo vilagarciano cedió en la última ronda ante los valencianos del Silla Integrant, que fueron los campeones de Segunda División del Campeonato de España en el grupo norte
El CXF Viajes InterRías se despidió del ascenso a Primera División del Campeonato de España al finalizar en cuarta posición en el Nacional por Equipos de Segunda División - Grupo Norte que se celebró estos días en el Edificio Calatrava del Palacio de Congresos de Oviedo, donde e reunieron un total de 42 equipos.
El vilagarciano, intrgrado por diez ajedrecistas, con los Maestros Internacionales Julio Suárez y Roi Reinaldo, los Maestros Fide Héctor Laiz, Lucas Abal y Dan Cruz, la Maestra Fide Paula Suárez. y por Julio Torrado, Luca Rey, Luis Segura y Andrez Dorado, arrancó muy bien el campeonato al ganar a Txintxo Kirol Cluba y Club Deportivo Antonio Rico, pero cedió en su tercera ronda ante el Vetusta asturiano (3-2).
A continuación ganó a Salcedo, al Llinars HGC Renting y al Grupo Covadonga, llegando a la última ronda con opciones de título y ascenso, si bien la derrota por 4-1 ante el Silla Integrant Col·lectius B de los Maestros Internacionales Rubén Domingo y Felipe Sánchez le relegó a la cuarta posición de la general con 10, mientras que los valencianos se proclamaron campeones con 14, seguidos por el Escacs Barcelona (10) y el propio Vetusta (11).
El Club Xadrez Fontecarmoa fue el mejor equipo gallego de entre los seis participantes en este Campeonato de España de Segunda División - Grupo Norte, en el que también compitieron CD Marquiño, CX Mos, Círculo Ferrolano, Escola Luguesa B y Xadrez: estratexia pola Paz. Julio Suátez, con 5.5 puntos sumados, fue el ajedrecista más productivo de los vilagarcianos en Oviedo, seguido por el también Maestro Internacional Roi Reinaldo (4).