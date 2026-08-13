El Portonovo golea al Sigüeiro y el Ribadumia al Pontearnelas

El Portonovo está dejando buenas sensaciones en sus primeros partidos de pretemporada Mónica Ferreirós

El Portonovo saldó con una victoria por 5-3 su tercer compromiso de pretemporada, que le enfrentó al Sigüeiro (Preferente) en el campo de Baltar de Arriba. El equipo de Minso Vidal sigue dejando buenas sensaciones en pretemporada, aunque esta vez encajó tres dos goles de ellos a balón parado y otro en una transición en la que los visitantes sortearon la presión tras pérdida de los arlequinados. El Portonovo volvió a estar muy bien a nivel ofensiv, generando muchas situaciones de gol. Todo ese caudal se tradujo en los tantos de Ivan Varela, Pedro Rey, Pablo Lede, Yoel Crespo y Vicente Schneider.

"Seguimos sacando cosas de los partidos para corregir y reforzar sobre lo que estamos trabajando y tambien a nivel condicional metiendo cargas buenas a todos los jugadores", explica Minso. El siguiente test será este sábado contra el Pontevedra B a las 20 horas, en juego estará el Trofeo Leopoldo González Pombo.

Por su parte, el Ribadumia goleó al Pontearnela en As Chans por 0-6 en un partido en el que se vio reflejada la diferencia de categoría entre ambos equipos, pese a que los locales empezaron cada parte con bastante empuje y energía. Pero con el paso de los minutos se fue imponiendo el juego del equipo de Preferente, que al descanso ya vencía por 0-3. "Tuvimos buenas sensaciones y el resultado incluso pudo ser más amplio", reconoce Fran Blanco, satisfecho sobre todo porque no hubo lesionados en este segundo amistoso. Mañana viernes el Ribadumia visitará al Caldas en su tercer test de pretemporada.