El Club Náutico San Vicente do Mar organiza este sábado el IV Trofeo Ignacio Montenegro

Presentación de la regata grovense que sirve para reconocer el gran trabajo que realizó Ignacio Montenegro cedida

El Club Náutico San Vicente do Mar en O Grove con base en el puerto de Pedras Negras, acogió la presentación del IV Trofeo Ignacio Montenegro, regata de vela para barcos Clásicos Veteranos, tradicionales y Cruceros ORC que discurrirá mañana sábado en el entorno marítimo del Parque Nacional Illas Atlánticas, fundamentalmente por las islas Ons, Onza y Sálvora.

La prueba, que sirve para recordar al admirado Ignacio Montenegro, se ha convertido en sólo tres ediciones en una de las citas más esperadas del mes de agosto para los amantes del deporte de la vela en todos sus aspectos en las Rías Baixas. El pasado año reunió a una flota de 35 embarcaciones, cifra que se espera repetir este año.

El objetivo de la misma es retomar poco a poco uno de los eventos náuticos que llegó a constituir un hito en las regatas de barcos clásicos y de época celebradas en Galicia en toda su historia, y mantener en el recuerdo a Ignacio Montenegro, máximo promotor y valedor de la Regata Illas Atlánticas y co-fundador del Club Náutico San Vicente en 1998, del cual fue también presidente desde 2016 hasta el 7 de abril de 2019 en que falleció, pero dejando los pilares para la celebración de la regata de ese año, no volviéndose a celebrar en años posteriores.