Sigaltec: el más difícil todavía

Luis Gabín pierde a Óscar Castaño, el segundo máximo anotador del equipo, y jugador clave en la dirección de juego las últimas temporadas Mónica Ferreirós

El Sigaltec de Luis Gabín tendrá que reinventarse la próxima temporada para suplir las tres sensibles bajas que ha sufrido en su plantilla, una vez que Pedro Sabugueiro, por motivos personales, y Pablo Fernández y Óscar Castaño, que ficharon en el Class Bàsquet Sant Antoni de Segunda FEB y en el Marín Ence PeixeGalego respectivamente, han dejado el equipo.

El Sigaltec se queda de esta forma sin tres piezas que fueron claves para lograr la permanencia en Tercera FEB la pasada temporada. Los números lo corroboran de forma impepinable. El equipo no sólo ha perdido a tres exteriores que tiraban del carro por compromiso, personalidad y talento, también se queda sin el tridente que anotó casi la mitad de los puntos en liga. Y es que entre Pablo (469 puntos) y Óscar (387) hicieron más del 44% de la anotación del Sigaltec. Sumando los 101 puntos de Pedro, la cuenta se eleva hasta el 47,35%. “Entre los tres consumieron el 43,40% de los tiros de 2, el 40,67% de los tiros de 3 y el 47% de los tiros libres”, añade Gabín, que maneja todos estos datos y parámetros gracias a que Manu Rodríguez, jugador del filial y estudiante de Ingeniería Informática, ha desarrollado una aplicación para calcular este tipo de registros y la presentará como trabajo de fin de grado.

Al estilo Moneyball

Al más puro estilo de Peter Brand y Billy Bean en la película Moneyball, una de las mejores del deporte en la historia el cine, Luis Gabín estudia las estadísticas para tratar de encontrar soluciones a la problemática que se le presenta con estas tres bajas. “Estimando las posesiones utilizadas (las que cada jugador participa en su finalización: tiros, perdidas, asistencias, faltas recibidas,...) estos tres jugadores usaron el 44%”, expone el vilagarciano. “El plan es encontrar buen uso a esas 989 posesiones que quedan libres, esa va a ser la dificultad, conseguir darles buen uso a esas posesiones, sobre todo porque Castaño tenía muy buen criterio”.

Limitaciones para fichar

El Sigaltec no puede ir al mercado y fichar recambios como hacen los demás equipos de la liga. La propia idiosincrasia de su proyecto de cantera le limita. Así las cosas, el entrenador explica que “el plan es estar atentos a todas las oportunidades que puedan surgir a una distancia en tren o coche razonable para venir a entrenar 4 días a Vilagarcía y convencer a algún base de que venga a echar una mano”. No resultará nada fácil, pero son las condiciones del club y la propia filosofía que le ha llevado hasta esta categoría.

Nuevo patrón de juego

Luis Gabín también reconoce que los cambios en la plantilla obligarán a jugar de otra forma. “Teníamos dos manejadores de balón con mucha capacidad de generar ventajas sobre el bote y en muchos casos finalizarlas ellos mismos”, explica. “Ahora tenemos menos capacidad en ese aspecto del juego, pero podemos buscar otras situaciones porque dejan muchas posesiones disponibles para otros jugadores”, convirtiendo el problema en una oportunidad.

Mejorar el rebote

Gabín también es consciente de que su equipo tiene margen de mejora obligada en la parcela defensiva. “Vamos a tener que compensar mejorando atrás parte del talento que perdemos delante. Fuimos el peor equipo en rebote con diferencia el año pasado, pues ahí tenemos margen para compensar que los jugadores más efectivos no están”, analiza. “Si sufrimos menos en el rebote, igual no tenemos que encontrar los casi 1.000 puntos que se nos van, igual con hacer 800 llega”. Aunque sabe que no será fácil “crear ventajas en ataque”.

Primeras renovaciones

El Sigaltec anunció las primeras renovaciones en su plantilla para afrontar la segunda temporada seguida en Tercera FEB, que arrancará el 3 de octubre con el derbi provincial en la pista del Marín Ence Peixegalego.

El pívot canterano Álvaro Rodríguez “Porrys”, de 1.98 metros de estatura y 27 años, seguirá una temporada más en el equipo. Promedió 2,2 puntos, 3,2 rebotes y 1 asistencia en 18 minutos en pista la pasada liga. También continúa el exterior grovense Mateo Bello, de 25 años y 1.91 metros de estatura. Bello hizo 7,1 puntos y 3,7 rebotes de media en su primera temporada en el equipo, en la que promedió 19 minutos de juego por partido. Además, el Sigaltec también anunció la continuidad de Borja López, alero de 33 años y 1,91 de altura, que contribuyó con 3,1 puntos y 2.4 rebotes en 13 minutos de media en pista.