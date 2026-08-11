Mario Prol pone la guinda de la plantilla del CD Boiro

Prol y Luis Castro en acción sobre el verde de Barraña / Mónica Ferreirós

El CD Boiro anuncia la renovación del centrocampista santiagués Mario Prol, que a sus 24 años cumplirá su cuarta temporada seguida en Barraña. Se hizo esperar, pero finalmente el talentoso mediapunta seguirá a las órdenes de José Tizón.

Prol estuvo a prueba en el Numancia, tratando de hacerse un sitio en Segunda RFEF este verano. El Boiro le esperó, sabedor de que se trata de un jugador diferencial que supone la guinda a la plantilla. A pesar de que tuvo ofertas de otros equipos de la categoría, como Céltiga, Lalín o Estradense, Prol apostó por el Boiro. En su última temporada en Tercera RFEF participó en 25 partidos, disputando más de 2.200 minutos y marcó 6 goles.

Incorporado a los entrenamientos con sus compañeros, todavía no estará disponible para las semifinales de la fase autonómica de Copa RFEF que el Boiro disputará el domingo a las 18 horas en el campo del Antela, ya que debe cumplir sanción. El Boiro se ha plantado a un paso de la final sin tener que jugar, ya que tanto Céltiga como Portonovo renunciaron a disputar el torneo.

Por su parte, el recién ascendido eliminó en octavos de final al Gran Peña (2-1) y dio la sorpresa al apear en cuartos a un rival de Segunda RFEF, el Ourense CF, al que ganó por la mínima también en el campo de A Moreira, en Xinzo de Limia, hasta donde se desplazará el Boiro este domingo. La otra semifinal la disputan este viernes Racing Vilalbés y Bergantiños, a las 19 horas en el campo de A Magdalena.