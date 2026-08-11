“Las normas federativas están para cumplirlas y el Arenteiro no lo ha hecho”

Eladio Oubiña posa con la camiseta del CJ Cambados en la Supercopa de España cedida

Eladio Oubiña, presidente del CJ Cambados, está viviendo un verano ajetreado en los despachos. La problemática del Arenteiro, descendido administrativamente a Tercera RFEF por impagos y con problemas para inscribirse en la categoría, han mantenido en vilo al dirigente arousano durante el último mes. La situación de incertidumbre en O Carballiño se trasladó al club amarillo, receptor de esa posible vacante en la categoría que dejarían los ourensanos, que finalmente conservan tras pagar 180.000 en los últimos quince días. Oubiña ha detectado diferentes irregularidades en el proceso y no parece dispuesto a mirar hacia otro lado.

¿Por qué el CJ Cambados presentó alegaciones a la resolución de inscripción en Tercera del Arenteiro?

Por varios motivos. La directiva del Arenteiro anunció su dimisión el 14 de julio, quedando formada únicamente por su presidente, algo que no legítimo según la ley del Deporte en Galicia, ya que tiene que estar compuesta por tres personas. El club estaba en una situación de irregularidad y vacío legal, pero siguió actuando. Además, el día 15 a las 14 horas, cuando finalizó el plazo de inscripción en Tercera, el Arenteiro no presentó ningún aval. Hizo el pago el día 18, fuera de plazo.

¿Cree que incumplió las normas?

Sí, claro. Las normas las establece la Federación y son de obligado cumplimiento para todos sus asociados, sin distinción. La RFEF tiene que velar por la integridad de sus competiciones y por hacer valer las normas que ellos mismos ponen. Es lo único que reclamamos porque otros clubes sí cumplimos las normas escrupulosamente.

Pero el Arenteiro cumplió al depositar el aval y posteriormente al realizar el pago a AFE para desbloquear sus derechos federativos...

No, no cumplió en tiempo. Ni el Arenteiro ni ningún club que el día 15 no depositase el aval podría inscribirse, así lo entendemos nosotros. Hubo una resolución del día 22 en la que el Arenteiro salió como no inscrito y se le dieron días de subsanación. Ese día ya no tenía que haber salido en ese listado de más de cien clubes porque incumplió los plazos en el depósito de aval.

¿Cree que la Federación Española de Fútbol dio facilidades al Arenteiro para que siga a flote?

No, yo no digo eso. Digo que las normas las pone la Federación y hay que cumplirlas en tiempo y forma. Los plazos están para algo y son de obligado cumplimiento para todos los clubes.

Al presentar estas alegaciones, ¿el Cambados siga luchando por salir en Tercera?

Nosotros vamos a seguir alegando y protestando por aquello que creemos que no se ha cumplido. No estamos buscando salir en Tercera, sino que se haga justicia con aquellos clubes que sí cumplimos las normas federativas. Sabemos perfectamente que nuestro lugar por méritos deportivos es Preferente, pero a partir de ahí defendemos el obligado cumplimiento de las normas para todos. Si no fuese así, el Arenteiro debería salir en Segunda RFEF, que fue donde deportivamente le correspondía.

Si la RFEF desestima las alegaciones del CJ Cambados, ¿acudirán a la justicia ordinaria?

Pues lo tendremos que valorar. Es algo que tendremos que exponer a nuestros socios porque entendemos al 100% que el Arenteiro no tendría que haber sido inscrito en Tercera.

Con todo lo que lleva vivido este último mes, ¿qué conclusiones extrae? Bueno, la lectura que extraigo es que yo no quiero el mal de nadie. No quiero el mal del Arenteiro porque me pongo en el lugar de esas familias que pertenecen a ese club, que le da soporte importante a un pueblo como O Carballiño. Yo le deseo lo mejor al Arenteiro y a todos los clubes que le dan un soporte social a los niños, que es para lo que estamos aquí, pero llevado el fútbol a niveles semiprofesionales hay que cumplir una serie de normas. Ojalá esto nunca hubiera pasado porque yo estaba muy tranquilo hace un mes sabiendo que íbamos a competir en Preferente. Tras la renuncia del Lugo B fue cuando se empezó a complicar todo y tengo la sensación de que me han robado el mes de julio y parte del agosto.

¿La normativa en el fútbol todavía ampara a los clubes que no cumplen en lo económico?

Yo creo que los clubes lo estamos haciendo muy mal. Viendo ciertos casos estamos invitando a que nos fiscalicen, les estamos obligando porque no puede suceder que un club con una deuda de 2,9 millones de euros, reconocida por ellos mismos, de los cuales 450.000 corresponden a deuda con Hacienda y Seguridad Social, ejecute en menos de 24 horas un pago de 120.000 euros. ¿De donde sale el dinero? ¿Por qué no se le paga a las administraciones y a los acreedores? Son preguntas que me hago y no lo entiendo, porque cualquier empresa con esta carga estaría cerrada.

En la asamblea del jueves 20, ¿qué le va a transmitir a los socios?

Pues la verdad de todo lo que ha sucedido. La versión de los hechos.

¿Qué le han transmitido durante este tiempo desde la Federación Española?

Nosotros hemos estado en contacto con sus interlocutores de la Federación Gallega, cuya comunicación ha sido fluida, coherente y transparente. Con la Federación Española no hemos hablado directamente.

¿Cómo han llevado esta situación de incertidumbre jugadores y técnicos? Pues los hemos mantenido al margen durante todo este tiempo. Desde el día 28 que empezaron la pretemporada no he querido pasarme por los entrenamientos para evitar que estuviesen preocupados.

Lleva varios años de gestión en el CJ Cambados, con lo que sabe del Arenteiro, ¿entiende que se pueda llegar a una situación de bancarrota y deber tres millones de euros?

Yo lo deseo lo mejor al Arenteiro y a todos los clubes de Galicia. Socialmente todos hacemos un trabajo importante. Está en una situación compleja y Francisco Vázquez Rogel ha sido muy valiente porque lo más sensato y coherente hubiera sido echar todo abajo, aunque esto significaría también dejar a muchos acreedores en la estacada. Espero que no desaparezcan, aunque no es sencillo y seguramente les esperan meses complicados. Que el Cambados defienda sus intereses no significa que esté deseando el mal de nadie.