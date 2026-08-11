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Deporte

Isa Cabello, talento de la cantera del Celta y subcampeona del Mundo de vela, nuevo fichaje del Cortegada

La hermana pequeña de Teresa, de 17 años, jugará junto a ella en Vilagarcía en su primer año sénior 

Gonzalo Sánchez
11/08/2026 14:33
Isa Cabello junto a su padre Pablo en el podio del Mundial de Vaurien en la localidad alemana en Travemünder
Isa Cabello junto a su padre Pablo en el podio del Mundial de Vaurien en la localidad alemana en Travemünder
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El Mariscos Antón Cortegada anuncia el fichaje de la joven exterior Isabel Cabello, que a sus 17 años llega procedente del RC Celta. Hermana pequeña de Teresa, que volverá a formar parte del equipo al igual que las dos últimas temporadas, Isa cumplirá los 18 el próximo 2 de septiembre y tendrá ficha del filial en su primer año sénior. Y es que el técnico David Bernárdez quiere contar con una plantilla larga, de 14 o 15 jugadoras, por lo que varias estarán entre el de LF2 y Autonómica.

"Es una jugadora polivalente, capaz de desenvolverse como base, escolta o alero, que destaca por su lectura del juego, inteligencia táctica y capacidad para ponerse al servicio del equipo", explican desde el club. Tanto es así que ya estuvo en dinámica del primer equipo celeste la pasada temporada. Desde el Cortegada explican que se trata de "una apuesta de presente y, sobre todo, de muchísimo futuro".

Isa Cabello tiene experiencia en selecciones gallegas y Campeonatos de España con Galicia y el Celta. En el último Nacional júnior, donde el Celta Femxa Zorka cayó en octavos de final ante el Sabadell BQ Vallès, disputó un total de cuatro partidos promediando 11,5 puntos y 5,5 rebotes de media.

Además del basket, Isa mantiene su actividad deportiva en vela en la clase Vaurien y viene de proclamarse subcampeona del Mundo junto a su padre Pablo, representando al Real Club Náutico de Vigo, revalidando la plata lograda en la cita mundial del pasado año.

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