El Ribadumia cae por la mínima ante el Gran Peña en su primer test
El equipo de Fran Blanco visita hoy al Pontearnelas y el viernes al Caldas. El club pone a la venta camisetas de diseños retro para sus aficionados
El Ribadumia estrenó sus compromisos de pretemporada con una derrota en casa ante el Gran Peña por la mínima (0-1). Tras dos semanas de entrenamientos, el equipo de Fran Blanco sigue preparando su regreso a Preferente y jugará otros seis partidos antes del inicio de liga. Hoy martes visita al Pontearnelas y el viernes jugará en As Corticeiras ante el Caldas. El día 19 de agosto regresará al campo de A Senra para enfrentarse al Pontevedra B en una nueva edición del Trofeo Pomarco. El día 22 el Ribadumia tendrá sesión doble, ya que recibirá en A Senra al Céltiga a las 17.30 horas y a continuación jugará el Trofeo Triangular Concello de Ribadumia ante Sisán y Umia, en este caso reforzado por bastante jugadores del equipo juvenil.
El último fin de semana de agosto el equipo aurinegro disputará sus dos últimos partidos de pretemporada, ambos a domicilio. El día 29 visitará al Puebla y el día 30 al Combarro.
El Ribadumia, que ha presentado las camistas versión retro para aficionados, que ya se pueden reservar a través del número 674 263 757, iniciará la liga el día 6 de septiembre en el campo del Barbadás. Su debut liguero en A Senra será en la segunda jornada ante el Moaña.