El Ribadumia cae por la mínima ante el Gran Peña en su primer test

El CD Ribadumia pone a la venta camisetas retro con dos diferentes diseños para sus aficionados CD Ribadumia

El Ribadumia estrenó sus compromisos de pretemporada con una derrota en casa ante el Gran Peña por la mínima (0-1). Tras dos semanas de entrenamientos, el equipo de Fran Blanco sigue preparando su regreso a Preferente y jugará otros seis partidos antes del inicio de liga. Hoy martes visita al Pontearnelas y el viernes jugará en As Corticeiras ante el Caldas. El día 19 de agosto regresará al campo de A Senra para enfrentarse al Pontevedra B en una nueva edición del Trofeo Pomarco. El día 22 el Ribadumia tendrá sesión doble, ya que recibirá en A Senra al Céltiga a las 17.30 horas y a continuación jugará el Trofeo Triangular Concello de Ribadumia ante Sisán y Umia, en este caso reforzado por bastante jugadores del equipo juvenil.

El último fin de semana de agosto el equipo aurinegro disputará sus dos últimos partidos de pretemporada, ambos a domicilio. El día 29 visitará al Puebla y el día 30 al Combarro.

El Ribadumia, que ha presentado las camistas versión retro para aficionados, que ya se pueden reservar a través del número 674 263 757, iniciará la liga el día 6 de septiembre en el campo del Barbadás. Su debut liguero en A Senra será en la segunda jornada ante el Moaña.