El Portonovo espera que Baltar esté recuperado antes del inicio de liga

Montaje del escenario para el concierto de Juan Luis Guerra en el campo de Baltar, en Sanxenxo cedida

Un mes después del concierto de Juan Luis Guerra, que reunió a unas 16.000 personas en el campo de Baltar, el terreno de juego del Portonovo presenta un aspecto muy mejorado y existe cierto optimismo en el club para poder usarlo desde el inicio de liga. Las actuaciones que se están llevando a cabo en la instalación, tras el acuerdo alcanzado entre el Concello y el club con motivo del concierto, están surtiendo efecto. Hasta el momento se pinchó y resembró, realizando un tratamiento con mineral y arena, y se están acometiendo trabajos para reparar los riegos (aspersores y bomba) que quedaron dañados. Todavía quedan varias zonas del campo sin hierba, que deberán ser resembradas.

El campo de Baltar mejoró mucho su aspecto en las últimas semanas cedida

El Portonovo espera que en un plazo estimado de veinte días puede tener el campo disponible, con la idea de no tener que jugar ningún partido como local en Baltar de Arriba, instalación que está usando en estos partidos de pretemporada. El equipo de Minso Vidal se estrena en Tercera RFEF como local en la segunda jornada, el 13 de septiembre, cuando recibirá al Arenteiro. Por lo que resta un mes por delante para seguir actuando sobre el terreno de juego. Baltar será uno de los diez campos de hierba natural de la categoría esta temporada, junto a los de Barco, Arenteiro, Somozas, Gran Peña, Antela, Viveiro, Racing Vilalbés, Céltiga y Boiro. Mientras que serán un total de 8 equipos los que jueguen como locales en hierba artificial: Silva, Lalín, Pontevedra B, Alondras, Sarriana, Arteixo, Estradense y Montañeros.