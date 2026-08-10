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Deportes

Marta Maestro es el séptimo fichaje del Mariscos Antón Cortegada

La pívot de 21 años llega procedente del Arxil, donde promedió más de 8 puntos y 3 rebotes

Gonzalo Sánchez
10/08/2026 07:10
El club anunció a Marta Maestro como su séptimo fichaj esta temporada
El club anunció a Marta Maestro como su séptimo fichaj esta temporada
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El Mariscos Antón Cortegada sigue sumando piezas a su plantilla para competir un nuevo curso en Liga Femenina 2, en esta temporada a las órdenes de David Bernárdez. El último fichaje anunciado por el club es Marta Maestro, que a sus 21 años destaca por su polivalencia y llega procedente del Arxil. 

Se trata de una pívot de 1.85 metros de estatura que se formó en la cantera del Bosco Ourense antes de incorporarse al club pontevedrés. En su última temporada promedió más de 8 puntos y 3 rebotes de media. Desde la entidad destacan características como "versatilidad, trabajo y consistencia" para definir a Maestro, que es "capaz de aportar tanto en posiciones interiores como exteriores". 

Se suma a una lista de fichajes en la que figuran Claudia Lado, María Sánchez, Raída Luisa, Sarah Brans, Lisa Tesson y Naroa Zabala. Continúan la capitana Cris Loureiro, Marta Sanmartín y María Angulo, por lo que el técnico vigués cuenta ya con diez jugadoras.

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