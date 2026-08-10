Agotadas las entradas “online” para el derbi ACB de Vilagarcía

Las aficionados de Obra y Leyma volverán a reunirse en Vilagarcía un año después Mónica Ferreirós

El duelo que jugarán en Vilagarcía el Leyma Básquet Coruña y el Monbus Obradoiro el martes 25 de agosto a las 20:30 horas está levantando mucha expectación. Tanto es así que el CB Vilagarcía, organizador de este Torneo San Roque, ha despachado las 900 entradas que puso a la venta “online” cuando todavía restan más de dos semanas para la cita.

El pabellón Sara Gómez volverá a estar a reventar, ya que a las de Internet hay que sumarles el centenar de entradas despachadas en Motobazar en venta física y las que estarán disponibles el día del partido en taquilla, que serán muy pocas ya que el aforo de la instalación será de unas mil personas.

El evento, por tanto, repetirá ambientazo tras lo vivido el año pasado. Los dos equipos gallegos empezaron en la capital arousana una temporada que acabó con celebraciones por todo lo alto gracias a sus respectivos ascensos. Ahora regresarán a Vilagarcía ya en ACB y será el primer compromiso de pretemporada para ambos, lo que supone una magnífica oportunidad para que sus aficionados vean en acción a los nuevos fichajes.

Tanto el Monbus Obradoiro como el Leyma Básquet Coruña comenzaron hoy lunes la pretemporada con las pruebas médicas y los entrenamientos. Los santiagueses con Alonso Faure, Brandon Childress, Felipe dos Anjos, Yunio Barrueta, Alejandro Galán, Alex Barcello, Olle Lundqvist, Sergi Quintela y Caleb Agada como jugadores disponibles, a la espera de que se incorporen progresivamente los internacionales una vez concluyan sus compromisos con sus selecciones.

En el caso de los coruñeses, Carles Marco cuenta con una plantilla formada por los bases Caio Pacheco, Dídac Cuevas y Alonzo Verge Jr., los escoltas Paul Jorgensen yTomas Dimsa, los aleros Jacobo Díaz, Gullem Jou, Lukas Uleckas, los ala-pívots Dino Radoncic, Karlis Silins, y los pìvots George Conditt y Dmytro Skapintsev.

Vilagarcía, por tanto, volverá a disfrutar de baloncesto ACB gracias al Torneo San Roque que organiza el “Cebé”, que traerá a la capital arousana a numerosas personas de Santiago y A Coruña, ansiosas de ver en directo a las plantillas con las que competirán sus equipos en sus regresos a la Liga Endesa este año.