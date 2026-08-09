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Deportes

El Club Tenis O Rial rinde homenaje a las personas que contribuyeron a sus cuarenta años de vida

Hubo entrega de diplomas y placas a expresidentes de las 19 directivas de la historia de la entidad, que mantiene su ambiente familiar tras cuatro décadas y tiene a Jéssica Bouzas como gran embajadora

Gonzalo Sánchez
09/08/2026 17:40
El CT O Rial rindió homenaje a expresidentes que contribuyeron a mantener la entidad familiar durante cuatro décadas
El CT O Rial rindió homenaje a expresidentes que contribuyeron a mantener la entidad familiar durante cuatro décadas
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El Club de Tenis O Rial conmemoró el viernes su cuadragésimo aniversario con un acto en el que la directiva actual consiguió reunir a expresidentes y personas que desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de la entidad las últimas cuatro décadas, con el objetivo de agradecer su trabajo y rendirles homenaje. 

La entidad entregó diplomas a los mandatarios que lideraron varias de las 19 directivas en la historia del club: Ignacio García González, Juan Vázquez Gancedo, José Romero Diz, Diego Pavía Mateo, Luis Montull Varela, Jose Luis Alemán Álvarez y Eduardo Martínez Torrado. 

Además se hizo entrega de unas placas como "legado histórico a la sociedad". La primera recayó en Manuel Freijeiro Martinez, primer presidente y fundador, que quiso fotografiarse con Eduardo Martínez, padre del actual mandatario y también pionero, siendo el otro único dirigente que sigue vivo de aquella primera directiva del año 1986.

Eduardo Martínez y Manuel Freijeiro son pioneros del Club Tenis O Rial, que pusieron en marcha en 1986
Eduardo Martínez y Manuel Freijeiro son pioneros del Club Tenis O Rial, que pusieron en marcha en 1986
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La segunda fue para María Teresa Lojo Cores, madre de Pablo y Carlos Coira, por haber sido la primera mujer en la directica del CT O Rial. 

Teresa Lojo fue una de las mujeres pioneras en la directiva de la entidad
Teresa Lojo fue una de las mujeres pioneras en la directiva de la entidad
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La tercera recayó en Ana María Padín Castro, primera presidenta en la historia del club en el año 1995. Ya fallecida, fue su hija la que recogió el galardón.

Recogió la placa la hija de Ana María Padín Castro, que fue la primera mujer presidenta del CT O Rial
Recogió la placa la hija de Ana María Padín Castro, que fue la primera mujer presidenta del CT O Rial
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La cuarta fue para Francisco José Silva Santos, por haber sido el presidente que durante más tiempo estuvo ejerciendo el cargo, desde 2017 a 2022. La quinta, para el secretario Daniel Agrelo Iglesias, directivo que lleva más tiempo en la sociedad, desde el año 2015.

Francisco Silva fue el presidente que más años estuvo al frente del club
Francisco Silva fue el presidente que más años estuvo al frente del club
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Y la última fue para Luisa Sánchez Méndez, que también fue presidenta de la entidad y que logró configurar una directiva compuesta por siete mujeres. Luisa Sánchez dejó el cargo por cuestiones de incompatibilidad política. En la actualidad, la viguesa afincada en Arousa es vicepresidenta de la Diputación.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, fue una de la homenajeadas por su pasado como mandataria del club
La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, fue una de la homenajeadas por su pasado como mandataria del club
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El acto, al que también acudió el diputado provincial Javier Tourís, sirvió para repasar los éxitos en la actualidad del club, que cuenta con campeones gallegos de pádel y tenis. Y al mismo no faltó Jéssica Bouzas, en su caso de forma telemática porque se encuentra en plena gira americana tras caer en segunda ronda en el WTA 1000 de Canadá. La vilagarciana envió un cariñoso mensaje en un vídeo en el que recordó sus primeros años en el club que la formó, destacando que se siente encantada de regresar cada verano a casa para entrenarse en sus pistas, donde tan feliz fue en su infancia.

Jéssica Bouzas felicita al CT O Rial por su cuarenta aniversario
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