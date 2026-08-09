El Boiro, que goleó al Noia, visitará al Antela en la semifinal autonómica de Copa RFEF

El equipo de Jose Tizón visitará al Antela en las semifinales de la fase autonómica de la Copa RFEF Gonzalo Salgado

El CD Boiro venció 0-3 en Noia en un nuevo test de pretemporada. La primera parte fue igualada, ya que el Noia presionó muy arriba y consiguió incomodar al equipo de Jose Tizón. En la segunda se notó la diferencia de categoría y los de Barraña impusieron su juego y encontraron el camino al gol. Cambón a pase de Yosi hizo el primero. Pablo Parada hizo el segundo, un golazo por la escuadra desde tres cuartos de campo. El tercero lo hizo Landeira tras un segundo remate en área. Incluso le anularon dos goles a los visitantes, a Insua y Peque. Breo Sío y Óscar, que están entre algodones, fueron los únicos que no jugaron en un Boiro que visitará en las semifinales de la fase autonómica de la Copa RFEF al Antela, que esta tarde eliminó al Ourense CF al ganar por 1-0. El otro puesto en la final se lo disputarán Racing Vilalbés y Bergantiños.

Por su parte, el Portonovo saldó su segundo test con un empate en Baltar de Arriba ante el equipo juvenil del RC Celta de División de Honor (1-1). Eloy marcó para los locales en la primera parte. En la segunda fue mejor el joven equipo celeste. El equipo de Minso Vidal volvió a dejar muy buena imagen. "Estamos probando diferentes cosas y las sensaciones son positivas", reconoce el técnico.

El Céltiga completó su segundo amistoso de pretemporada al empatar en A Bouza con el Marín el sábado 1-1. Julio Rey marcó el tanto de los locales, que estuvieron mucho mejor que en su estreno del pasado martes, saldado con derrota ante el Pontevedra B (1-3). Luis Carro todavía tiene que acoplar a la docena de fichajes que llegaron esta temporada y el equipo está en este proceso inicial, pese a ello firmó una muy buena primera parte ante un Marín que ha vuelto a tirar de talonario para hacer otro proyecto más que ambicioso, ahora en Preferente.