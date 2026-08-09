Cabo de Cruz logra en Moaña su octava victoria seguida en la Liga Gallega

Cabo de Cruz domina con puño de hierro la Liga Gallega de traineras LGT

La trainera masculina de Cabo de Cruz suma y sigue. Logró su octava victoria seguida en la Liga Gallega A al ganar esta mañana la XLIV Bandeira Concello de Moaña. Los boirenses se impusieron con un tiempo de 21:16.99 en aguas de la Ría de Vigo, aventajando en más de diez segundos a los anfitriones de Tirán. Samertolameu sólo pudo ser cuarto, por detrás de Bueu, por lo que Cabo pasa a aventajar en 13 puntos al tercer clasificado de la general, que ahora en Tirán,

Mecos fue quinto y mantiene su cuarta plaza en una liga en la que el alirón crucense sólo es cuestión de tiempo. Cabo no tiene rival en la Liga Gallega A de momento y encarará las últimas pruebas de agosto con la mente puesta en el play-off de ascenso a la Eusko Label Liga.

Por lo que respecta a la Liga B, Rianxo sólo pudo ser tercero el sábado en casa en la XXII Bandeira Concello de Rianxo que se llevó Puebla, logrando su segunda victoria de la temporada. Los rianxeiros siguen líderes, con cinco puntos de renta sobre Salgado Perillo y siete sobre los pobrenses. Cabo de Cruz B es cuarto y CRN Riveira, sexto. En la Liga Gallega Femenina, Salgado Perillo mantiene su pleno triunfal tras ganar en Moaña, donde Amegrove fue tercero y mantiene su cuarto puesto en la general.