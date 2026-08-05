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Deportes

El Sigaltec pierde a otra de sus joyas: Óscar Castaño ficha por el Marín

Tras toda una vida en Vilagarcía, el base pone rumbo al Peixe Galego, que será el primer rival en liga de los de Gabín

María Caldas
05/08/2026 18:04
Sigaltec vs Caja Rural
Óscar Castaño durante un partido en el Sara Gómez
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El Sigaltec CLB sigue recibiendo malas noticias. Tras la salida de Pablo Fernández, figura clave en la pasada temporada, ahora la entidad vilagarciana vuelve a perder a una de sus grandes joyas, como es Óscar Castaño. 

El vilagarciano abandona el conjunto para fichar por el Peixe Galego Marín, que también compite en Tercera FEB. "Estamos muy ilusionados con tu incorporación a nuestro proyecto y convencidos de que tu trabajo y ganas serán un gran refuerzo para afrontar esta nueva temporada", dicen desde el nuevo equipo de Castaño.

Sigaltec vs Caja Rural

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Lo cierto, es que el base de 1,87 metros, se reencontrará con su equipo ya en la primera jornada, en la que el cuadro de Luis Gabín visita al Marín, el próximo nueve de septiembre. 

Sus estadísticas

En la pasada temporada, Óscar Castaño promedió 15,5 puntos por partido, una cifra que llamó la atención de muchos de los clubes rivales del Sigaltec al sumar en total 387 en toda la liga. Asimismo, anotó un 41% de los triples del equipo.

En total, su valoración media durante la temporada 2025/2026 es de 20 puntos, siendo la total de 500 tras 25 partidos en Tercera FEB con la camiseta del combinado vilagarciano. 

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