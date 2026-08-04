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Deportes

Jéssica Bouzas se despide de Canadá en un duelo de infarto

La vilagarciana cae en la segunda ronda del WTA 1000 de Toronto por un 6-7, 7-6 y 6-4 ante Svitolina

María Caldas
04/08/2026 20:13
Jéssica Bouzas se despide de Wimbledon tras caer en tercera ronda ante una de las mejores jugadoras del mundo
Jéssica Bouzas dice adiós al WTA 1000 de Toronto en segunda ronda
EFE
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Jéssica Bouzas cedió en tres sets ante la ucraniana Elina Svitolina, en un duelo de infarto en el que la vilagarciana se quedó muy cerca de sobrepasar a su rival, llegando al tie-break en los dos primeros sets y forzando el tercero para finalmente caer por un 6-7, 7-6 y 6-4. 

De este modo, se despide del WTA 1000 de Toronto, un torneo en el que el año pasado consiguió llegar a los cuartos de final. Lo cierto, es que en las tres ocasiones que se habían enfrentado anteriormente Jéssica Bouzas no había conseguido ganarle ningún set a Svitolina.

El encuentro, que se prolongó durante tres horas, comenzó con la vilagarciana atascada en el saque, pero mostró su mejor derecha para compensar las dobles faltas. Bouzas estaba siendo superior en los intercambios, con 19 ganadores en el primer set. A pesar de que Svitolina no estaba a su mejor nivel, la vilagarciana sufrió en el primer tie al desperdiciar tres bolas de set y ponerse 5-6.

El revés a dos manos fue el talón de Aquiles de Jéssica Bouzas, que en el segundo set se puso el partido de cara con un 1-3, pero Svitolina volvió a plantar cara a la arousana y forzó de nuevo el tie-break con un alto porcentaje de puntos en el primer servicio. 

Mientras tanto, a Jéssica Bouzas le siguieron pasando factura sus errores con las dobles faltas, llegando a cometer ocho en el segundo set. Finalmente, en el tie-break, la ucraniana se impuso para cerrar con un 7-6.

En el tercer y último set, Svitolina comenzó golpeando mucho más fuerte, con una potencia que poco a poco fue consumiendo a Bouzas. La vilagarciana no bajó los brazos y consiguió pornerse 5-4 abajo, pero su rival no perdonaría y, anotando ocho puntos más que Bouzas, firma el pase a tercera ronda. Con esta derrota, la vilagarciana desciende posiciones en el ranking WTA.

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