El Portonovo SD prepara el comienzo de la pretemporada

El Portonovo vuelve al verde tras conseguir el ascenso Gonzalo Salgado

El Portonovo SD trabaja ya en la temporada 2026/2027. Los de Minso Vidal regresaron a los entrenamientos después de unas semanas de vacaciones tras conseguir el ascenso a Tercera RFEF en el play-off.

Tras la primera semana de entrenamientos, los arlequinados visitan mañana el Monte da Lomba para enfrentarse en un amistoso al Arosa SC de Gonza Fernández. El encuentro será finalmente a las 20:00 horas, en el que los nuevos fichajes del Portonovo se vestirán por primera vez con la arlequinada.

El último en sumarse a la plantilla fue Yeray Vázquez. El joven guardameta llega procedente del SD Compostela, donde compitió en División de Honor Juvenil tras su paso por el Sigüeiro FC.

“Portero ágil, con mucha personalidad pese a su juventud y un excelente juego de pies. Su capacidad bajo palos y su enorme proyección le convierten en un refuerzo de presente y futuro para nuestra portería”, comentan desde la entidad arlequinada.

Asimismo, podrán ser los primeros minutos de futbolistas como Cantero, Mateo Lago, Bruno García, Hugo Caride, o Pedro Rey. En el ataque, los de Minso Vidal se reforzaron con las llegadas de Iker Méndez, Schneider, y Yoel Crespo, que se reencontrará con el Arosa.

La base

Si por algo se caracteriza el trabajo del Portonovo SD es por el gran cuidado de la base arlequinada, desde las categorías más inferiores hasta los juveniles. Lo cierto, es que en esta temporada muchos de los jugadores del primer equipo se encargarán también de la formación en la base.

Sin ir más lejos, Diego Dadín, portero del primer equipo, se une a la base para ponerse al frente del trabajo específico de los porteros. “Estamos convencidos de que su conocimiento, dedicación y cercanía serán un gran impulso para la formación de nuestros futuros porteros”, aseguran.

Asimismo, Juan Barbeito seguirá acompañando a IvanLin como segundo entrenador del juvenil A. “Su compromiso, implicación y cercanía con los jugadores son un valor añadido para seguir consolidando el proyecto”, afirman.