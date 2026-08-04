El Cambados apura los días a la espera del futuro incierto del CD Arenteiro

A la derecha, el presidente Eladio Oubiña en el palco de Burgáns MONICA VILA

El CJ Cambados apura los días para conocer definitivamente en qué categoría jugará la próxima temporada. Lo cierto, es que el equipo trabaja pensando en Preferente, pero la situación del Arenteiro apunta cada día menos al optimismo.

Y es que después de que el vilagarciano Vázquez Rogel pagase la cantidad necesaria para la inscripción en Tercera, la Federación Española emitió una resolución a favor de la Comisión Mixta, a la que tienen que pagar cerca de 70.000 euros. El plazo para abonar dicha cantidad acaba el viernes.

Mientras tanto, el Arenteiro sigue anunciando fichajes, a pesar de que tiene todos los derechos federativos suspendidos y, por lo tanto, los jugadores entrenan bajo su cuenta y riesgo. Un capítulo que parece estar lejos de cerrarse, y es que desde la entidad cambadesa ya anunciaron que presentarían alegaciones por las irregularidades cometidas en los plazos en caso de que el Arenteiro llegue a salvarse.

Mientras tanto, en la entidad cambadesa inician los entrenamientos de la base mañana, y todavía están abiertas las inscripciones para todas las categorías hasta completar los equipos. El primer equipo arrancará la pretemporada este próximo sábado.