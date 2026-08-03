Jéssica Bouzas se estrena con victoria en el WTA 1000 de Toronto

Jéssica Bouzas en sus entrenamientos en Vilagarcía antes de iniciar la gira americana MONICA VILA

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas avanzó este domingo a la segunda ronda del torneo de Toronto, luego de ganar por 6-2 y 6-4 a la local Ariana Arseneault, número 407 del ranking, en una jornada marcada por la lluvia.

Lo cierto, es que no fue el mejor partido de Bouzas Maneiro, que por momentos se vio atascada en el saque. Pero la vilagarciana resolvió para ponerse por delante en tierras canadienses.

La pasada temporada, la arousana llegó a cuartos de final de dicho torneo, el cual se celebró en Montreal, ya que cada año WTA y ATP van rotando en ambas ciudades. Bouzas Maneiro consiguiera llegar hasta cuartos de final, firmando así su mejor registro en el WTA 1000, en dónde cayó ante la también canadiense Vitoria Mboko.

La suerte no se pone del lado de Jéssica Bouzas en esta segunda ronda, ya que la vilagarciana tendrá que verse con la ucraniana Elina Svitolina, de 31 años, y actual número 10 del ranking WTA. Ambas se midieron en tres ocasiones, y en ninguna de ellas la vilagarciana pudo ganar algún set.

En el 2024 se midieron en Cincinnati, en el 2025 en el Torneo de Ruan, y pocas semanas después se volvieron a ver las caras en Roma, con triplete de victorias para Svitolina.

La ucraniana es conocida por su consistencia de élite, agilidad defensiva y un espíritu de lucha inquebrantable. Su estilo base consiste en absorber la potencia de sus rivales desde el fondo de la pista y redirigir la pelota con precisión milimétrica. Es experta en cansar y frustrar a oponentes agresivas provocando sus errores no forzados. Asimismo, su revés a dos manos es su golpe más sólido y natural.

Este año, Svitolina ganó en Roma, llegó a la final de Dubai, y a semifinales en Indian Wells y el Open de Australia, lo que demuestra que llega en un altísimo nivel al enfrentamiento ante la arousana.