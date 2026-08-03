El Mariscos Antón Cortegada incorpora a sus filas a la base Claudia Lado, de Primera Nacional

La joven Claudia Lado Cedida

El Mariscos Antón Cortegada incorpora a sus filas a la base Claudia Lado, que llega a Vilagarcía procedente del Rosalía de Santiago de Compostela.

“Es una base física, con una gran capacidad para jugar a campo abierto, marcar el ritmo en transición y generar ventajas desde el primer bote. Destaca por su dominio del rebote pese a su posición y por su verticalidad para atacar el aro”, destacan desde el Mariscos Antón Cortegada.

Además de su capacidad ofensiva, Claudia aporta una enorme versatilidad, pudiendo desempeñarse en las posiciones 1, 2 y 3, adaptándose a las necesidades del equipo en cada momento.

Llega a Vilagarcía después de firmar una temporada espectacular en Primera Nacional, con un promedio de 19 puntos, 11 rebotes, tres asistencias, y un 27 de valoración media. Pese a su posición, se trata de una jugadora muy versátil, por lo que David Bernárdez podrá solventar también las posiciones de escolta y alero según las exigencias que marque la temporada, especialmente dependiendo de si suceden lesiones.