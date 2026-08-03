Deportes
Boiro e Noia mídense nun amistoso a favor de BarbanTEA
O vindeiro sábado 8 de agosto, ás 20:00 horas, o Estadio Municipal Julio Mato “Matito”, en Noia, acollerá un partido benéfico entre o CF Noia e o CD Boiro. As entradas terán un prezo de 5 euros e a recadación doarase integramente a BarbanTEA, asociación que traballa para mellorar a calidade de vida das persoas autistas e das súas familias, así como para promover unha sociedade máis accesible e inclusiva.
“Desde BarbanTEA agradecemos a colaboración dos dous clubs e de todas as persoas implicadas na organización deste encontro solidario. Animamos a veciñanza de Noia, Boiro e de toda a comarca a achegarse ao estadio, desfrutar do fútbol e apoiar esta iniciativa”, sinalan.