David de la Fuente y Sara Castillo triunfan en la clasificación general de la XXII Carreira Nocturna

El inicio de la prueba absoluta GonzaloSalgado

Vilagarcía acogió la XXII edición de la Carreira Nocturna, en la que más de 900 deportistas recorrieron las calles de la capital arousana, con una prueba absoluta que daba comienzo a las 22:15 horas, mientras que las categorías de deportistas base dieron comienzo antes de anochecer. Lo cierto, es que el nivel de participación fue muy elevado, por lo que desde el Concello se muestran muy orgullosos del desarrollo de dicha competición.

Por un lado, en la categoría absoluta masculina, en la que se recorrían un total de diez kilómetros, el vencedor fue David de la Fuente, atleta del Fucsa Playas de Castellón. El podio lo completó el cambadés Amadeo Abal, que se llevó la medalla de bronce en la general. Muy cerca se quedó también el isleño Pablo Otero, que ocupó la cuarta posición de la clasificación general.

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Con el 101, el cambadés Amadeo Abal, y con el 316, el isleño Pablo Otero GonzaloSalgado

Dentro de la categoría sénior, Amadeo Abal se hizo con el segundo puesto y Otero con el tercero, seguidos del rianxeiro Yago Lijó. En sénior femenino Lucía Sicre se hizo con el triunfo. En Sub 23 masculino la victoria fue para Nuno Moure, con el ribeirense Saúl Benítez en tercera posición. Por el lado femenino venció Carolina Santos, y la sanxenxina Sofía Pampin fue tercera.

En el Sub 20 masculino, el rianxeiro Pablo Rodríguez fue primero, y en femenino hizo lo propio Fátima Leiro. En Máster A, Maxi Oubiña, del Atletismo Cambados, fue segundo, por detrás de Francisco Ascanio, y en femenino, Sara Castillo. En Máster B la victoria masculina fue para Jaci Augusto y la femenina para María Jesús Mosterio, del Triatlón Vilagarcía.

La prueba en Vilagarcía GonzaloSalgado

Ya en Máster C, el oro lo levantó en el lado femenino Sefi Trabazo, seguida de la vilagarciana Carmen Sömme. En el apartado masculino la primera posición fue para el vilagarciano Pedro Pablo Outerelo, seguido del pobrense Ernesto Buceta y del grovense Santi Falcón, que milita en las filas del Club de Atletismo Cambados.

Más de 900 deportistas recorrieron las calles de la capital arousana GonzaloSalgado

En Sub 16 vencieron Brais Rey y Judit Barros, con la cambadesa Paula Fernández en segundo lugar, y la grovense Nayara Fernández tercera. En el apartado Sub 18 masculino venció Diego Daporta, y en el femenino, Laura Porto. Por otro lado, en Sub 14 los vencedores fueron Nicolás Amado y Noa Vales.

En Sub 12 el primer puesto fue para Claudia Fernández y Mateo Videla, y en Sub 10 para Bruno Videla y Paula Maceiras. Por último, en Sub 8 la victoria fue para Sofía Rodríguez y Mateo Quintana.