La deuda del Arenteiro le impide tramitar fichas y mantiene al Cambados a la espera

El Arenteiro no puedo tramitar fichas José Paz (La Región)

La situación del CD Arenteiro sigue manteniendo alerta al CJ Cambados, en el que ya hay cierto malestar ante la demora del procedimiento. Lo cierto, es que la deuda acumulada por el equipo de O Carballiño le impide tramitar fichas, por lo que a pesar de que estén presentado a jugadores, estos se encuentran entrenando bajo su cuenta y riesgo.

Y es que para poder salir a competir en Tercera RFEF, el equipo presidido por el vilagarciano Francisco Vázquez Rogel deberá abonar la cantidad de 69.616,39 euros, tal y como señala la resolución de la Comisión Mixta emitida por la Real Federación Española de Fútbol tras la denuncia de los futbolistas que formaban la plantilla la pasada temporada.

"Tal y como ha quedado debidamente acreditado en los antecedentes fácticos y fundamento jurídicos precedentes, el Arenteiro no ha atendido, en tiempo y forma, los requisitos económicos de participación, por lo que deviene procedente adoptar las medidas establecidas en el artículo 84 del Reglamento de Organización Interna", dice la resolución de la Federación Española.

"A la vista de las circunstancias concurrentes y dada la naturaleza de las deudas contraídas por el Club con sus futbolistas, atendiendo al principio de proporcionalidad, se estima como más adecuada la adopción de las medidas previstas en los puntos a) y b) del artículo 84 del Reglamento de Organización Interna y, más concretamente, las consistentes en la no prestación de servicios federativos y la suspensión de los trámites internos de expedición y/o renovación de licencias de futbolistas", concluye.

Sin ir más lejos, el Arenteiro tenía este fin de semana un partido de Copa Federación ante el Ourense CF que ya tuvo que ser suspendido. Por el momento, en las circulares de la Federación todavía no se ha comunicado nada sobre la inscripción del CD Arenteiro.