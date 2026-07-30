La cantera del Compostela mira al futuro con sabor ribeirense

Xián Castro e Yago Domínguez Cedida

Hay debuts que duran unos minutos, pero que se recuerdan toda la vida. Ese es el caso de los ribeirenses Xoán Castro y Yago Domínguez, conocido deportivamente como Fontaiña, quienes tras llegar al equipo juvenil de la Sociedad Deportiva Compostela ya pueden decir que han debutado contra un primera división como es el Deportivo da Coruña.

En plena preparación de una temporada muy exigente, ambos afrontan el reto con la ilusión de seguir llamando a la puerta del primer equipo y demostrar que el futuro del Compos también se construye desde la cantera. “La pretemporada está yendo muy bien. Entrenamos mucho y muy duro, pero era lo esperado”, comenta Xoán Castro.

“Empezamos la primera semana con el primer equipo y ahora estoy ya con el juvenil”, cuenta Fontaiña, que llegó al Compostela procedente del Arosa Juvenil.

Su debut con el primer equipo de la SD Compostela llegó cuando menos se lo esperaban y contra todo un Deportivo. “Fue una experiencia magnífica que todo el mundo quisiera vivir. Pudiendo debutar siendo juvenil de segundo año contra un equipo como es el Dépor es una maravilla”, dice Xoán Castro.

“Es una experiencia muy buena, no nos lo esperábamos. Jugar tan pronto contra un primera es casi imposible de imaginar. En el partido al estar tantos juveniles se nos hizo difícil pero lo bonito fue la experiencia”, recalca Fontaiña. “Ahora solo queda seguir trabajando”, recalca.

Los ribeirenses dieron un salto importante al comenzar a entrenar con el primer equipo, cogiendo un ritmo nada habitual en División de Honor. “Se nota mucho la diferencia. Quieras o no el primer equipo también juega en una muy buena categoría y fichó a gente que va a otro ritmo y sirve para aprender. En comparación con el Dépor ya hay un salto enorme”, dice Castro.

“Van a otro ritmo. Te hacen mejorar muchísimo, aunque solo entrenes un día con ellos, te quedas con cosas y aprendes de jugadores que ya tienen mucha experiencia y minutos a sus espaldas, así como de entrenadores muy tops”, insiste Fontaiña.

La cantera compostelana se presenta este año como uno de los equipos más fuertes de División de Honor, y además, al no haber filial, el técnico Carlos de Lerma avisó a los juveniles de que a lo largo de la temporada harán falta para el primer equipo.

“Es algo que ya nos dijeron, porque este año no hay filial y no queda otra. La dinámica con el primer equipo bien, pero son entrenamientos mucho más intensos, vas cogiendo su ritmo”, dice Xoán.

“Sabemos que en muchos momentos nos van a necesitar, por eso hay que estar lo mejor posible. Sabemos que va a ir el que mejor lo haga con el juvenil y eso nos motiva para entrenar más duro. Tenemos el respaldo de ellos y solo queda trabajar y esperar la temporada”, señala Fontaiña.

Ahora, los ribeirenses esperan seguir creciendo en una categoría muy competida y en la que este año tendrán desplazamientos más largos.