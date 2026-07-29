El CD Boiro incorpora a sus filas a Aarón Martínez, procedente del Compostela

El Sub 23 Aarón Martínez por primera vez en las oficinas de Barraña Tania Martínez

El Club Deportivo Boiro sigue atando los últimos cabos para cerrar la plantilla de cara a la temporada 2026/2027, que presentará este viernes 31 de julio a las 19:30 horas en el Municipal de Barraña. Con José Tizón al frente una temporada más, el equipo buscará volver a pelear por las plazas más altas de la Tercera RFEF.

El último en sumarse a la plantilla boirense es Aarón Martínez, que llega a Barraña procedente de la SD Compostela para reforzar el lateral izquierdo de los de Tizón. El defensa Sub 23 se formó en la base del CD Choco, llegando a militar en las filas del Celta de Vigo durante su etapa juvenil en la División de Honor.

“Xogador con moi bo golpeo de balón e capacidade para asociarse, pode desempeñar varias posicións da liña defensiva”, destacan desde el Club Deportivo Boiro.

Lo cierto, es que todavía queda por despejar la duda de la continuidad o no de Mario Prol, el único jugador de la plantilla que todavía no se sabe si se irá o se quedará. Actualmente, Tizón cuenta con una plantilla de 20 futbolistas, incluyendo a Mario Prol, por lo que se espera que el combinado pueda sumar algún fichaje más. La asamblea será el próximo siete de agosto.