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Deportes

El vilagarciano Pablo Fernández ficha por el Bàsquet Sant Antoni

El joven vivirá su primera experiencia en Segunda FEB tras una brillante temporada en el Sigaltec

María Caldas
28/07/2026 16:39
Sigaltec vs Caja Rural
Pablo Fernández durante un partido la pasada temporada
Mónica Ferreirós
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El Sigaltec CLB ya conoce la primera baja para la temporada 2026/2027. Nada menos que la de Pablo Fernández. Siguiendo los pasos de su hermano Martín Fernández, el joven ficha por el Class Básquet Sant Antoni de Segunda FEB. 

Será la primera experiencia del vilagarciano fuera de Galicia, y es que su gran temporada con la camiseta del Sigaltec acaparó muchas miradas de distintos clubes de categorías superiores. El exterior promedió casi 21 puntos de media en cada partido durante la pasada temporada. 

“Pablo ha demostrado también su capacidad reboteadora y para asistir. Entre sus hazañas destacan los 44 puntos que le endosó al Universidad de Valladolid para devolver al Sigaltec a Tercera FEB”, destacan desde el nuevo equipo del jugador arousano.

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