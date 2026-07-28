El Sigaltec CLB ya conoce su hoja de ruta para la próxima temporada

Luis Gabín durante un partido la pasada temporada MONICA VILA

El Sigaltec CLB ya conoce su hoja de ruta para la temporada 2026/2027. El equipo de Luis Gabín pondrá la pelota a botar el próximo cuatro de octubre con la primera jornada de la Tercera FEB, en la que se enmarcan de nuevo en el grupo A-B. Los vilagarcianos se estrenarán fuera de casa, ya que tendrán que visitar al Marín Ence PeixeGalego.

El primer partido en el Sara Gómez será en la segunda jornada, contra uno de los huesos de la categoría y un viejo conocido del Sigaltec, el Ulla Oil Rosalía. El primer fin de semana de noviembre, el Sigaltec tendrá que viajar a Gijón, ya que en la quinta jornada visitan al Circulo Gijón Baloncesto, para recibir en la sexta al Chantada en el Sara Gómez.

El equipo de Gabín saldrá de nuevo de Galicia en la duodécima jornada, para visitar al Recoletas Salud Salamanca, en uno de los desplazamientos más largos que hace el combinado.

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La primera vuelta finalizará el 10 de enero de 2027, fecha en la que el Sigaltec recibe en el Sara Gómez al Culleredo. Así, la segunda vuelta dará comienzo el próximo 17 de enero de 2027, con el enfrentamiento entre Sigaltec y Marín en el Sara Gómez.

En el mes de abril, los vilagarcianos tendrán que volver a poner rumbo a Asturias, pero en esta ocasión para verse las caras con el Oviedo. La última jornada liguera será el 17 de abril, y el combinado de Luis Gabín despedirá la temporada como la empezó, de visitante.

Los vilagarcianos cerrarán la campaña con un enfrentamiento ante Traumacor Culleredo, por lo que el último partido de liga en el pabellón vilagarciano será en la jornada 25, el once de abril, ante el Salamanca.

“Así a primera vista salidas complicadas de inicio, un poco como el año pasado que los viajes más largos los hacemos casi todos en los primeros meses de competición que serán un tramo duro”, explica Gabín. “Hay que jugar contra todos y será nuestro día a día lo que dirá si somos de nuevo competitivos como el año pasado o no”, recalca el técnico.

“Respecto a los jugadores hemos hablado con todos, hay buena disposición de la mayoría para renovar aunque varios de ellos tienen que cerrar aún temas de estudios/trabajo”, comenta Gabín sobre la plantilla.