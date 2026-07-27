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Deportes

Jéssica Bouzas se entrena en el Club de Tenis O Rial de cara a su gira americana

La vilagarciana empezará con el WTA de Washington

María Caldas
27/07/2026 15:58
Entrenamiento Jessica Bouzas
Entrenamiento Jéssica Bouzas
MONICA VILA
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Jéssica Bouzas no descansa. La tenista arousana apura sus últimos días en Vilagarcía de Arousa antes de iniciar su gira americana. Lo cierto, es que a pesar de encontrarse en casa, Bouzas Maneiro necesita seguir con su preparación, por lo que se ha entrenado en las pistas del Club de Tenis O Rial, la entidad que la vio nacer deportivamente. 

Entrenamiento Jessica Bouzas
Entrenamiento Jéssica Bouzas
MONICA VILA

La vilagarciana volvió al punto de partida para entrenarse en la pista uno durante más de dos horas. De este modo, Jéssica Bouzas no solo continúa con su exigente preparación, sino que también pudo sentir el cariño de la gente que se acercó a ver su entrenamiento. 

Durante esta semana está previsto que de comienzo su gira americana, comenzando por el WTA de Washington, del que todavía no se ha sorteado el cuadro principal, por lo que no se conoce su rival. De ahí, Bouzas disputará el WTA 1000 de Toronto, para después centrarse en Cincinnati y finalizar la gira con el US Open.

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