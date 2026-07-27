El Céltiga y el Portonovo se estrenarán a domicilio y el CD Boiro lo hará en Barraña

Pablo Prieto, presidente de la Federación, junto a Harry Dios, presidente del Céltiga GonzaloSalgado

A Illa de Arousa acogió el acto de celebración del sorteo para el calendario de Tercera RFEF. La Praia do Faro fue el escenario elegido por el Céltiga FC, que pidió a la Federación Gallega acoger dicho acto con motivo de la celebración de su centenario. Así, las distintas autoridades se desplazaron hasta A Illa para conocer el rumbo de la temporada 2026/2027.

Con un paseo previo en barco, dio comienzo el acto ante la expectación de los clubes que militarán en la categoría, entre las principales novedades se encontraban el Portonovo, el Arenteiro, descendido por causas económicas, y el Silva SD, que recuperó la plaza después de que el filial del CD Lugo decidiese disolverse.

Así, por parte de la comarca arousana será CD Boiro, Céltiga FC y Portonovo SD los encargados de defender el nombre arousano en la Tercera Federación, que arrancará el próximo 6 de septiembre.

En la primera jornada, solo el CD Boiro ejercerá de local. Barraña se estrenará con el encuentro ante el Atlético Coruña Montañeros, mientras que Portonovo y Céltiga lo harán a domicilio. Por un lado, los de Minso Vidal arrancan su etapa en Tercera visitando a la UD Somozas, uno de los equipos más consolidados del grupo. El cuadro de Luis Carro, por su parte, visitará el feudo del Silva SD.

El primer duelo en Baltar será el 13 de septiembre, precisamente contra un renovado Arenteiro, mientras que el Salvador Otero levantará el telón por todo lo alto con un derbi ante el CD Boiro.

No será hasta la undécima jornada cuándo se vuelva a vivir otro derbi, concretamente el 15 de noviembre en Baltar, con un duelo entre el Portonovo y el Céltiga de Luis Carro. Los de Minso Vidal enfrentarán dos derbis consecutivos, ya que en la duodécima jornada tendrán que visitar Barraña para verse las caras con el combinado de José Tizón. La primera vuelta finalizará el 10 de enero, en la jornada número 17.

El esférico volverá a rodar el 17 de enero de 2027 con el inicio de la segunda vuelta liguera, con los mismos encuentros con los que arrancó la competición, pero a la inversa. Es decir, el Boiro visitará al Montañeros, y Portono y Céltiga reciben a UD Somozas y Silva SD, respectivamente.

El Céltiga, por su parte, visitará el Municipal de Barraña en el segundo partido de la segunda vuelta, correspondiente a la jornada 19. En la jornada 28, el Portonovo SD pisará por primera vez el Salvador Otero. Un examen que no cesará ahí, ya que en la jornada 29 los de Minso Vidal abren por primera vez las puertas de Baltar al Club Deportivo Boiro.

Así, la competición regular finalizará en la jornada 34, el día nueve de mayo del 2027. Por un lado, los de José Tizón despedirán la temporada enfrentándose al Atlético Arteixo en Barraña. El Céltiga lo hará en casa ante el Montañeros, y el Portonovo tendrá que visitar al Gran Peña.