Pedro Arufe, Iván Varela y Bruno García se suman al proyecto del Portonovo SD

Minso Vidal seguirá al frente del timón portonovés GonzaloSalgado

El Portonovo SD cuenta las horas para comenzar a trabajar en su nuevo proyecto en Tercera RFEF. Los de Minso Vidal comenzarán los entrenamientos mañana, lunes 27, y apura su trabajo para seguir confeccionando la mejor plantilla posible de cara a la 2026/2027.

Así, desde la entidad arlequinada anuncian tres nuevas incorporaciones a las filas de Minso. El primero de ellos, el central Sub 23 Pedro Arufe. El joven de 20 años se formó en las categorías inferiores del Noia C.F. y del RC Celta, donde continuó su crecimiento hasta competir en División de Honor antes de regresar al primer equipo del Noia.

"Central muy físico, dominante en los duelos, con capacidad para defender a campo abierto, criterio en la salida de balón y un gran juego aéreo. Un perfil que aportará solidez, personalidad y competitividad al equipo", destacan desde el Portonovo SD.

La zaga arlequinada se refuerza también con la llegada del lateral derecho Iván Varela, que llega procedente del Sigüeiro, tras su paso por el Arosa SC y el Bertamiráns, dónde completó una destacada etapa de formación.

"Jugador de banda con mucho recorrido, destaca por su capacidad ofensiva y por su excelente salida de balón, tanto en el pase como en la conducción. Puede actuar en ambas bandas, aportando profundidad, intensidad y versatilidad al equipo", comentan desde la entidad portonovesa.

Por último, el centrocampista Bruno García completa el tridente de fichajes del Portonovo SD durante las últimas horas. García llega a Baltar procedente del CD Beluso, dónde fue una pieza importante en las dos últimas temporadas. Anteriormente defendió también los colores de Campo Lameiro y Unión Grove, acumulando experiencia en el fútbol gallego.

"Jugador de gran compromiso, con buen criterio en la circulación de balón, intensidad en el trabajo defensivo y capacidad para aportar equilibrio y consistencia en el centro del campo", dicen.