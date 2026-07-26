El Cortegada anuncia el fichaje de la americana Sarah Brans para la 26/27

Sarah Brans durante su etapa universitaria Cedida

El Mariscos Antón Cortegada anuncia la incorporación de la deportista americana Sarah Brans para la temporada 2026/2027. La pívot estadounidense de 22 años y 1,85 metros, llega a Vilagarcía procedente de Idaho Vandals, donde ha disputado las cuatro últimas temporadas en la NCAA, una competición con un nivel muy exigente.

Sarah es una interior polivalente, capaz de generar ventajas desde el poste bajo, pero también de abrir el campo con su amenaza desde la línea de tres. “Destaca por su visión de juego, su capacidad para asistir a sus compañeras y por tomar buenas decisiones con el balón, aportando inteligencia y versatilidad al ataque”, señalan desde el Cortegada..

Su llegada reforzará el juego interior del equipo con una jugadora joven, competitiva y con una gran proyección. Asimismo, esta será la primera experiencia de Sarah Brans en el baloncesto europeo tras su etapa universitaria, en la que destacó principalmente por su capacidad de trabajo en el rebote y una amplia puntuación en los tiros de tres.