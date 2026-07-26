A Lomba se vistió de celeste en una cita histórica

El Celta conquistó A Lomba MONICA VILA

El Municipal da Lomba se vistió de gala para acoger el encuentro amistoso entre el Real Club Celta de Vigo y el Real Sporting de Gijón. Un encuentro con mucho sabor arousano, y no solo por disputarse en el feudo del Arosa.

Jugadores como el vilaxoanés Óscar Marcos o el catoirense Manu Rodríguez tuvieron la oportunidad de lucir sendos colores ante sus familiares y amigos, en un encuentro en el que finalmente la victoria fue para los de Claudio Giráldez gracias a un tanto de Hugo González, asistido por un laureado Iago Aspas

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Tanto Óscar Marcos como Manu Rodríguez fueron titulares con sus respectivos equipos, en un partido muy especial que ya es historia para Vilagarcía y para el Arosa SC. “Deportivamente fue un partido muy bonito de ver, entre dos equipos importantes de nuestra zona norte. El Celta en estos momentos está en España en la zona top”, comenta Manolo Abalo, presidente del Arosa SC.

Los aficionados tiñeron A Lomba de celeste MONICA VILA

“Ni el Barcelona ni el Madrid son capaces de mantener sus bases en la zona alta como lo hace el Celta”, recalca el presidente, que estima que en A Lomba había cerca de 4.000 personas. “Es cierto que era un día complicado porque había muchas celebraciones. Incluso tuvimos que arreglar porque nuestro speaker tenía una comunión y no podía venir”, explica Abalo.

El encuentro levantó una gran expectación en A Lomba MONICA VILA

Por otro lado, Abalo quiso agradecer la presencia del Sporting de Gijón, un equipo al que asegurar guardar mucho cariño. “Creo que aquí todos le tenemos mucho cariño al Sporting, sobre todo por la época de Manolo Jiménez y de Claudio. Eran un equipo muy importante en aquella época”, comenta. “El campo estaba precioso y los niños, que son el futuro, disfrutaron un montón”, destaca Abalo.

Entre las personalidades que más destacaron en A Lomba se encuentraba la familia Mouriño, y es que no solo Marián Mouriño, actual presidenta del Celta de Vigo, se desplazó hasta A Lomba, sino que también lo hizo su padre, el ex presidente de la entidad celeste, Carlos Mouriño. “Estuvieron todos, la presidenta la verdad que es una persona fenomenal, y el padre tiene mucho mérito. Del Sporting también estuvo el presidente con su hijo. Fue muy bonito”, recalca Abalo.

Manolo Abalo en el palco junto con Marián Mouriño MONICA VILA

“Tenía la espina clavada de que viniera el Sporting, este año por fin lo conseguimos”, afirma. A nivel recaudación de fondos, desde las arcas de A Lomba se muestran muy contentos. “La recaudación fue muy bien. Ahora mismo el Celta tiene una importante masa social, y seguramente si no hubiese coincidido con tantas celebraciones, podrían haber acudido 500 o 1.000 personas más”, dice Manolo Abalo.

La afición tiñó A Lomba de celeste MONICA VILA

La vuelta al ruedo

El Arosa SC regresa mañana a las 10:30 horas a los entrenamientos, con muchas incógnitas sobre la plantilla por despejar, y el amistoso contra el Pontevedra CF el sábado uno de agosto a las 20:00 horas en A Lomba.

“Es un partido que nos atañe más. Creo que si no está el 100% de la plantilla, el 98 estará ahí. A ver cómo empezamos y si somos capaces de conseguir el objetivo y, si puede ser, pues también cosas más importantes”, comenta el presidente antes de iniciar la pretemporada arlequinada.

Asimismo, el Arosa SC se despide de Pedro Carregal, que deja la base del equipo vilagarciano tras años de gran trabajo para centrarse en el San Martín CF.