Manu Rodríguez: “Estoy muy ilusionado, significa mucho volver a casa con el Sporting”

Manu Rodríguez cuándo anotó su primer gol en El Molinón Cedida

Con tan solo 21 años, el catoirense Manu Rodríguez (01/01/2005) se ha convertido en una de las piezas más destacadas del Real Sporting de Gijón, que visitará mañana el Municipal da Lomba para medirse en un amistoso al RC Celta. Tras llegar al filial el pasado 2024, esta campaña el joven cuenta ya con ficha en el primer equipo y vestirá la camiseta del combinado asturiano en la Segunda División.

¿Cómo se siente a escasas horas de poder jugar en Vilagarcía?

Ilusionado, la verdad. Ya jugamos contra el Celta Fortuna el primer amistoso aquí en Galicia. Mañana vuelvo a Vilagarcía y estoy muy ilusionado porque seguro que estarán mis familiares y amigos allí apoyando, y además por enfrentarme al Celta, que es el club en el que estuve gran parte de mi vida.

No solo juega a menos de media hora de casa, sino que lo hará con el equipo que le vio crecer… ¿hace ilusión volver a Galicia como jugador del Sporting?

Sí, por supuesto. Yo empecé jugando con cinco años ahí en el Catoira y a los siete ya muy jovencito me fui al Celta. Volver ahora como jugador del primer equipo del Sporting... ya te puedes imaginar lo que significa para mi eso.

¿Cómo recuerda su etapa en el Celta de Vigo?

Fueron muchos años. Me quedo con recuerdos bonitos, sobre todo llevarte amigos, que conservo muchas amistades de mi etapa allí, que fueron 11 años. Con el Celta en categorías inferiores hay también muchos torneos fuera y viajes largos, que a lo mejor cuando eres más pequeño no lo valoras tanto, pero ahora miras atrás y todas esas oportunidades en México, Qatar, China... te completan mucho como persona y te ayudan a mejorar.

Me considero un jugador dinámico, me gusta aportar sobre todo con el balón

¿Es ese el mayor aprendizaje que se lleva de A Madroa?

Eso quizás por la parte más personal. En la parte deportiva, crecí en una cantera muy buena, rodeado de compañeros y entrenadores buenos. Al final deportivamente creces y aprendes mucho. De cada club te llevas cosas, yo en el Sporting he mejorado y estoy aprendiendo muchísimo. Del Celta te llevas el modelo de juego y la filosofía de la cantera, que son cosas que te complementan como jugador y como persona..

Manu Rodríguez en sus inicios en el Celta de Vigo Cedida

¿Fue difícil dar el paso de salir de su zona de confort para poner rumbo a Asturias?

Era mi primera experiencia fuera de casa. Lo llevé con naturalidad. Asturias se parece en muchas cosas a Galicia, y cuando llegué la gente fue muy cercana y me trataron genial. No fue difícil hacer ese cambio en mi vida por lo bien que me sentí desde que llegué.

Con 20 años se convierte en una figura importante para el Sporting, ¿cómo se gestiona esa presión?

Te la tienes que quitar de encima. Yo lo afronto con ilusión porque es lo que llevo buscando desde que era un niño. Es ilusionante, simplemente intento disfrutar y mejorar. Al final, tienes que entrenar lo máximo posible y hacer las cosas lo mejor posible dentro y fuera del campo.

Detrás hay mucho esfuerzo que no se ve...

Sí, por supuesto. Ahora se empieza a ver un poco reflejado. A los siete años salí de Catoira y mis padres hacían un esfuerzo muy grande por llevarme a Vigo y traerme. Mi padre, por ejemplo, llegaba a las cinco de trabajar y ya me tenía que llevar a Vigo. Al final, ese esfuerzo que hicieron ellos se ve recompensado ahora con la situación que estoy, que es un privilegio.

Manu Rodríguez en la cantera del Celta Cedida

¿Qué tal está llevando ahora el inicio de la pretemporada?

Muy bien. Se suele decir que son lo más duro para los jugadores porque vienes de un período de más descanso, pero la verdad que estamos haciendo un grupo muy bueno con la llegada del nuevo cuerpo técnico y nuevos fichajes. En estas primeras semanas te vas conociendo y estoy disfrutando mucho de esta etapa, sobre todo esta semanita aquí en Galicia.

¿Qué cree que espera el técnico de usted?

Creo que lo mismo que del resto de jugadores, que demos el nivel y estemos a la altura del escudo que llevamos, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que luchar hasta el final. A partir de ahí, pues construir un equipo ganador y apuntar alto.

Mis padres venían de trabajar y me llevaban a Vigo, hay mucho esfuerzo invisible

¿En qué piensa que ha crecido más desde su llegada al Sporting?

En la madurez con la que afrontas los cambios de la vida, por ejemplo. Yo pasé de jugar en Tercera RFEF a Segunda División en cuestión de semanas. Te encuentras con un ambiente totalmente distinto al que estabas acostumbrado. Dar ese cambio a nivel psicológico no es fácil. Además mejoras futbolísticamente, pero más en esa parte mental.

En apenas un año dio el salto del filial a Segunda, ¿en qué momento sintió que podía competir de tú a tú en una categoría tan exigente?

Fue todo muy rápido. Lo llevé con naturalidad y esa parte mental me ayudó a llevarlo de la mejor manera posible. En el momento en el que salía al campo, por mucho que hubiese 100.000 o 20.000 personas, solo estás centrado en lo que pasa dentro del campo, eso te hace sacar tu mejor nivel y tener esa confianza. Te intentas olvidar de todo y solo quieres ayudar al equipo. No te das cuenta en un momento concreto, te vas metiendo poco a poco, va en el día a día.

El catoirense durante un partido con el Sporting Cedida

¿Qué tipo de jugador piensa que es a día de hoy?

Dinámico, con buen pie. Me gusta tener el balón, jugar. También porque vengo de una cantera en la que estamos acostumbrados a jugar mucho. Me gusta aportar al equipo sobre todo con balón. Sin balón creo que también soy agresivo e intento mejorar en tener presencia, pero creo que mis cualidades son más con el balón en los pies.

¿Recuerda algún partido con especial cariño?

Sí. Mi primer gol en El Molinón, fue una sensación increíble, y además el equipo pudo ganar el partido.

A nivel personal, ¿qué metas se marca este año?

Seguir creciendo. Al final tienes que crecer en todos los ámbitos. No me marco ningún objetivo fijo pero sí seguir madurando dentro del campo y seguir disfrutando del día a día, que es lo más importante.

El catoirense durante su etapa en el Celta Cedida

Muchos niños arousanos sueñan con llegar al fútbol profesional. Esde los pocos que lo ha conseguido. ¿Qué le diría a aquellos que empiezan hoy en un club modesto y sienten que les queda muy lejos?

Que nunca pierdan la ilusión. Aunque te veas más lejos de lo que creías hay muchas maneras de llegas, a mi me pasó.l Yo tenía la ilusión de llegar con el Celta y no pudo ser. Busqué otro camino y seguí con la ambición de que tienes que dar lo mejor de ti, porque así llegarás lo más alto que te permita tu situación. Al Manu que empezó a jugar al fútbol le diría que no cambie nada, que siga con esa ilusión y que confíe mucho en él que lo va a conseguir