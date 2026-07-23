El Portonovo SD hace oficial el fichaje de Yoel Crespo, procedente del Arosa SC

Yoel Crespo durante un partido con el Arosa la pasada temporada MONICA VILA

El Portonovo SD trabaja a pasos agigantados en la creación de la plantilla que defenderá la arlequinada en Tercera RFEF en la campaña 2026/2027. El cuadro de Minso continúa reforzándose en cuanto a fichajes, y en esta ocasión es el joven Yoel Crespo quién llega a Baltar.

El media punta de Redondela, formado en las categorías inferiores del CD Choco, llega a las filas de Minso Vidal procedente del Arosa SC, dónde estuvo a las órdenes de Gonza Fernández tras llegar en el mercado de invierno de la pasada temporada.

En total, Yoel Crespo disputó más de 600 minutos y anotó un gol con la camiseta vilagarciana, tras pasar por la UD Ourense, en dónde no tuvo el protagonismo deseado, por lo que buscó una salida.

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El media punta también pasó por las categorías inferiores del Celta de Vigo, llegando al Celta Fortuna la pasada temporada 2024/2025. En su etapa de juvenil, en la categoría de División de Honor, firmó un gran registro goleador con un total de siete tantos. Ahora, el joven seguirá militando en Tercera RFEF tras su paso por el Arosa SC, una categoría en la que ya cuenta con experiencia, además de su paso por Segunda con la UDO.

“Jugador con mucha calidad y talento, capaz de jugar tanto en ambas bandas como por dentro. Destaca por su capacidad para asociarse, su desborde y su gran lectura de los espacios, cualidades que le convierten en un futbolista diferencial en el último tercio del campo”, destacan sobre Yoel Crespo desde la entidad portonovesa, que regresa a los entrenamientos el próximo lunes 27 de julio para comenzar la pretemporada de cara a la competición liguera.

En la media punta, Yoel Crespo completa posición con el también recién fichado Pedro Rey, que aterriza en Baltar procedente del Sigüeiro FC. En el ataque puro se encuestran Iker Méndez (Sub 23), Tymo y Schneider.