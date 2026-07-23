El CLB Vilagarcía presenta su nuevo proyecto en una asamblea abierta el día 30

Nuria Rubio, nueva presidenta del CLB MONICA VILA

El CLB Vilagarcía celebrará el próximo jueves 30 de julio, a las 20.30 horas en el centro sociocultural de Fontecarmoa, al lado del estadio de atletismo, una asamblea informativa abierta a familias, jugadores, jugadoras y a todas aquellas personas interesadas en conocer el proyecto con el que el club afrontará la temporada 2026/2027.

La convocatoria servirá para presentar públicamente a la nueva Junta Directiva, encabezada por su presidenta, Nuria Rubio, y explicar las líneas maestras de un proyecto que nace con la voluntad de fortalecer el baloncesto de formación en Vilagarcía. La transparencia, la participación de las familias y la creación de una estructura deportiva sólida serán algunos de los pilares de esta nueva etapa.

Durante la asamblea se informará sobre la situación administrativa del club y el proceso de preinscripción de jugadores y jugadoras para la próxima campaña. También se explicarán las cuotas previstas, la organización de los equipos y la planificación deportiva.

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Otro de los puntos centrales será la presentación del director deportivo y de los coordinadores que asumirán la responsabilidad de ordenar el trabajo de las distintas categorías y establecer una línea formativa común. Además, se mostrarán las nuevas equipaciones con las que competirán los conjuntos del CLB Vilagarcía.

La Junta Directiva expondrá igualmente su proyecto de patrocinio y las diferentes vías de colaboración que estarán abiertas tanto para las empresas como para las propias familias. El objetivo es construir una entidad sostenible, participativa y estrechamente vinculada a la sociedad vilagarciana.

Entre las principales novedades figura la creación de una Escuela de Madres y Padres, concebida como un espacio de formación, convivencia y acompañamiento para las familias. También se implantará la figura del padre o madre delegado de cada equipo, que ejercerá como enlace entre las familias, los cuerpos técnicos y la estructura del club.

El CLB Vilagarcía aprovechará la convocatoria para agradecer públicamente el respaldo prestado por el Cortegada y el BBC durante el proceso de puesta en marcha de la nueva entidad. Su colaboración ha resultado fundamental para sentar las bases de un proyecto que pretende abrir una nueva etapa para el baloncesto base de la ciudad.

“Queremos levantar este proyecto desde la transparencia, la participación y la ilusión, contando con las familias y con todas las personas que comparten nuestro compromiso con el futuro del baloncesto vilagarciano”, dicen.