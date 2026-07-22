El Mariscos Antón Cortegada ya conoce a sus rivales para la próxima campaña

Imagen del encuentro entre el Cortegada y Maristas la pasada campaña MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada ya conoce a sus rivales para la próxima temporada, que dará comienzo el tres de octubre en el Sara Gómez, fecha en la que recibirán al CESUR Distrito Olímpico.

"Nos espera una temporada apasionante, con nuevos rivales, grandes desplazamientos y el reto de seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel", dicen desde la entidad vilagarciana.

"Afrontamos este nuevo camino con la misma ilusión, compromiso y ambición de siempre", señalan. En el grupo en el que se enmarca el Mariscos Antón Cortegada se encuentran un total de 14 equipos, y las arousanas tendrán que desplazarse hasta lugares como Madrid, Lanzarote, Gran Canaria, o Extremadura, entre otros destinos para la temporada 2026/2027.

En el grupo se encuentran el ADBA Sanfer, Spar Gran Canaria, DPES Sumialki CB, Cesur Distrito Olímpico, Hierros Díaz Extremadura, El Cochinillo Segoviano, Grupo Interbus Alcobendas, Sernova Renovables Real Canoe, Riroko Gijón Basketball, CB Las Rozas, Magec Tías Lanzarote, CB Pozuelo y CB Isla Bonita Sano. Las vilagarcianas enfrentan así una nueva campaña en la que buscarán conseguir el ascenso a la Liga Challenge.