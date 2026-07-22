Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Mariscos Antón Cortegada ya conoce a sus rivales para la próxima campaña

Las vilagarcianas comenzarán la Liga Femenina 2 el próximo tres de octubre ante el CESUR Distrito Olímpico en el Sara Gómez

María Caldas
22/07/2026 17:36
Cortegada vs Maristas
Imagen del encuentro entre el Cortegada y Maristas la pasada campaña
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Mariscos Antón Cortegada ya conoce a sus rivales para la próxima temporada, que dará comienzo el tres de octubre en el Sara Gómez, fecha en la que recibirán al CESUR Distrito Olímpico. 

"Nos espera una temporada apasionante, con nuevos rivales, grandes desplazamientos y el reto de seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel", dicen desde la entidad vilagarciana.

"Afrontamos este nuevo camino con la misma ilusión, compromiso y ambición de siempre", señalan. En el grupo en el que se enmarca el Mariscos Antón Cortegada se encuentran un total de 14 equipos, y las arousanas tendrán que desplazarse hasta lugares como Madrid, Lanzarote, Gran Canaria, o Extremadura, entre otros destinos para la temporada 2026/2027.

En el grupo se encuentran el ADBA Sanfer, Spar Gran Canaria, DPES Sumialki CB, Cesur Distrito Olímpico, Hierros Díaz Extremadura, El Cochinillo Segoviano, Grupo Interbus Alcobendas, Sernova Renovables Real Canoe, Riroko Gijón Basketball, CB Las Rozas, Magec Tías Lanzarote, CB Pozuelo y CB Isla Bonita Sano. Las vilagarcianas enfrentan así una nueva campaña en la que buscarán conseguir el ascenso a la Liga Challenge.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620