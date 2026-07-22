El CJ Cambados ficha al defensa Álex Defrán y se despide de Anxo Martínez

Álex Defrán en Burgáns Cedida

El CJ Cambados sigue trabajando en la creación de la plantilla para la temporada 2026/2027. El último en sumarse a las filas de Pénjamo es el defensa Álex Defrán, que llega procedente de la Atlántida Matamá de Primera Futgal.

A sus 22 años, el joven destaca también por su acierto de cara a portería siendo defensa, y es que en la pasada temporada anotó 11 goles en 32 partidos que jugó con la camiseta del Atlántida Matamá.

El defensa se formó en la cantera del Celta de Vigo, dónde dio el salto a la Liga Nacional, para después pasar por equipos como el Coruxo, para el que jugó en la División de Honor, o el CP Alertanavia, cuadro con el que debutó en Preferente, categoría a la que regresa ahora de la mano del Juventud Cambados tras dos temporadas defendiendo la camiseta del Matamá.

De este modo, el joven de 22 años se suma a una defensa en la que se encuentra el recién fichado Adrián García, junto con los renovados Brais Parada, y el capitán Tavares.

Por otro lado, el Cambados se despide de Anxo Martínez, El centrocampista pontevedrés se despide del velero amarillo para poner rumbo al Marín.