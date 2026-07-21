El Portonovo hace oficial la renovación de Tymo

Tymo durante el último partido disputado en Baltar, en el que se logró el ascenso a Tercera Gonzalo Salgado

El Portonovo SD de Minso Vidal no baja los brazos. Los arlequinados buscan crear la plantilla más competitiva posible para su regreso a Tercera RFEF 15 años más tarde. Después de una brillante temporada, los portonoveses perfilan la que espera sea otra campaña llena de éxitos. Por ello, siguen completando la plantilla con sus mejores opciones.

Desde la entidad arlequinada hacen oficial la renovación de Tymo, quién regresó al Portonovo SD a finales de la pasada temporada procedente sel San Martín CF. El joven fue determinante en el último tramo de la 25/26, anotando nueve goles tras su regreso, y con más de 1.400 minutos a sus pies en los 22 partidos en los que vistió la arlequinada.

“Su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos importantes volverán a ser fundamentales para el Portonovo”, apuntan desde la entidad en el comunicado oficial de la renovación del delantero. Por el momento, el último tercio del campo del Portonovo estará formado por Tymo y los fichajes Iker Méndez y Schneider.

Asimismo, desde la entidad arlequinada se encuentran trabajando en incorporar a jugadores de nivel a la plantilla, a la espera de que puedan oficializar a los mismos.

El Portonovo SD regresará a los entrenamientos el próximo 27 de julio para comenzar con la pretemporada. Uno de los encuentros confirmados será el próximo cinco de agosto, fecha en la que el equipo de Minso Vidal se medirá al Arosa SC en San Miguel de Deiro.