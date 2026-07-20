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Deportes

El Cambados incorpora a sus filas al defensa Adri García, procedente del Portonovo

María Caldas
20/07/2026 20:15
adri garcia
Adri García se estrenará en Burgáns
Cedida
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El Club Juventud Cambados sigue trabajando en la creación de la mejor plantilla posible para la próxima temporada. El combinado de Pénjamo finalmente saldrá a competir en Preferente Sur, luego de que el vilagarciano Francisco Vázquez Rogel abonase los más de 61.000 euros necesarios para que el CD Arenteiro se hiciese con la plaza de Tercera RFEF, a la que aspiraba el Cambados, y que el Silva logró también tras la decisión del Lugo B de no salir.

Así, la entidad cambadesa anuncia la incorporación de Adri García a la defensa. A sus 21 años, García fue una de las piezas fundamentales en el esquema de Minso Vidal para un Portonovo que logró el ascenso a Tercera RFEF. En total, el jovedn disputó más de 2.000 minutos con la camiseta arlequinada, y además, anotó tres goles. García se formó en las categorías inferiores de la UD Santa Mariña, para más tarde dar el salto a equipos como el Coruxo o el Ponteareas.

Por el momento, en la zaga cambadesa son pocos los nombres que se conocen de cara a la próxima temporada. Hasta ahora, García compartirá filas con Brais Parada, Fran Álvarez y el capitán Álvaro Tavares, a la espera de más confirmaciones por parte del club.

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