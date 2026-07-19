El vilaxoanés Óscar Marcos suma sus primeros minutos del año con el Celta

Óscar Marcos durante un partido con el Celta Fortuna en la ya pasada temporada Cedida

El vilaxoanés Óscar Marcos se estrenó con el primer equipo del Celta de Vigo en el primer amistoso de la temporada para los de Claudio Giráldez, disputado en el Estadio Municipal de Braga. Los celestes se vieron las caras con el Braga, en una convocatoria en la que Marcos entró junto con Coke Carrillo, Joel López, Ángel Arcos, y Hugo González, quienes también se encuentran entrenando con el primer equipo a las órdenes de Giráldez.

El Celta arrancó la pretemporada 26/27 con un empate (2-2) ante el SC Braga, un primer amistoso de nivel frente a un rival habitual en competiciones europeas.

Óscar Marcos saltó al terreno de juego en la segunda mitad del partido, en la que el entrenador sacó un once totalmente diferente. Así, el vilaxoanés jugó durante los últimos 45 minutos del primer amistoso para los celestes.

El próximo sábado 25 de julio Óscar Marcos volverá a tener una gran oportunidad para lucirse con el RC Celta, en esta ocasión, en casa. El cuadro vigués visita el Municipal da Lomba para medirse de nuevo en otro amistoso al Sporting de Gijón, en un encuentro en el que se espera que el feudo vilagarciano esté completamente lleno.