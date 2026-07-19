Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El vilaxoanés Óscar Marcos suma sus primeros minutos del año con el Celta

Disputó la segunda mitad ante el Braga, en el que fue el primer amistoso para los de Claudio Giráldez

María Caldas
19/07/2026 20:00
oscar marcos
Óscar Marcos durante un partido con el Celta Fortuna en la ya pasada temporada
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El vilaxoanés Óscar Marcos se estrenó con el primer equipo del Celta de Vigo en el primer amistoso de la temporada para los de Claudio Giráldez, disputado en el Estadio Municipal de Braga. Los celestes se vieron las caras con el Braga, en una convocatoria en la que Marcos entró junto con Coke Carrillo, Joel López, Ángel Arcos, y Hugo González, quienes también se encuentran entrenando con el primer equipo a las órdenes de Giráldez.

El Celta arrancó la pretemporada 26/27 con un empate (2-2) ante el SC Braga, un primer amistoso de nivel frente a un rival habitual en competiciones europeas. 

Óscar Marcos saltó al terreno de juego en la segunda mitad del partido, en la que el entrenador sacó un once totalmente diferente. Así, el vilaxoanés jugó durante los últimos 45 minutos del primer amistoso para los celestes.

El próximo sábado 25 de julio Óscar Marcos volverá a tener una gran oportunidad para lucirse con el RC Celta, en esta ocasión, en casa. El cuadro vigués visita el Municipal da Lomba para medirse de nuevo en otro amistoso al Sporting de Gijón, en un encuentro en el que se espera que el feudo vilagarciano esté completamente lleno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620