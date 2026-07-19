El Cambados ‘pesca’ a Cavani para reforzar su ataque

Alexandre Abal ‘Cavani’ controla un balón durante un partido la pasada temporada MONICA VILA

La vida sigue adelante para un Cambados que quiere ir con pies de plomo ante las últimas informaciones sobre su futuro. Lo cierto, es que en Burgáns todavía no dan por perdida la plaza en Tercera RFEF, ya que se encuentran a la espera de que tanto la Federación Española como la Gallega resuelvan el expediente del CD Arenteiro.

Y es que el presidente, Eladio Oubiña, insiste en que “no se pueden dar por oficiales las declaraciones de Vázquez Rogel”, quien es presidente del Arenteiro y abonó el aval de más de 61.000 euros para conseguir la ansiada plaza.

Eladio Oubiña: "Tenemos que esperar la comunicación de la Federación" Más información

Mientras tanto, en Cambados continúan trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible de cara a la temporada 2026/2027, enfocados en que tendrán que competir en Preferente Sur. Así, la dirección deportiva, encabezada por Jon Ríos, junto con Pénjamo y su equipo técnico, siguen incorporando piezas al puzzle amarillo.

La última de ellas pasa por el último tercio del campo, dónde ya habían oficializado al vilagarciano Fernando Lezcano, procedente del Portonovo SD tras lograr su ascenso.

Ahora, es Alexandre Abal, conocido deportivamente como ‘Cavani’, el que se suma a las filas de Pénjamo. El extremo llega a Burgáns tras dos temporadas siendo determinante en el Umia CF, a pesar del descenso del cuadro de Barrantes a Primera Futgal. La pasada temporada, Cavani disputó más de 2.700 minutos, siendo titular en 31 de los 36 partidos en los que fue convocado con el Umia CF.

El Cambados se despide del sueño de Tercera: Vázquez Rogel paga el aval necesario para el CD Arenteiro Más información

Asimismo, en cuanto a registros goleadores, en la temporada 25/26, Cavani anotó seis tantos, firmando su mejor año de cara a portería desde que militaba en las categorías juveniles. El extremo también pasó por equipos como el Villalonga FC, en el que militó cinco años seguidos.

Cavani se suma a una lista que completa el mediocentro Gus, que se pone a las órdenes de Pénjamo tras pasar por la Cultural Areas. A sus 32 años de edad, el colombiano llega para aportar experiencia a la sala de máquinas cambadesa, luego de pasar también por equipos como el CD Ribadumia, con el que se verá las caras en Preferente Sur.