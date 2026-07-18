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Deportes

Eladio Oubiña: "Tenemos que esperar la comunicación de la Federación"

Desde el CJ Cambados apelan a la cautela ante las declaraciones de Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro

María Caldas
18/07/2026 20:00
Céltiga vs Cambados
A la derecha, Eladio Oubiña junto a Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, y Harry Dios, presidente del Céltiga FC
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Desde el Club Juventud Cambados prefieren mantener la cautela a la espera de que la Federación emita un comunicado oficial. “Es una noticia que filtra Francisco Vázquez, entonces no le podemos dar oficialidad ninguna. La Federación no trabaja ni los sábados ni los domingos”, explica Eladio Oubiña, presidente del Cambados. 

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“La sorpresa fue hace 15 días cuando se abrió esta posibilidad, no ahora”, remarca Oubiña. Asimismo, desde la entidad cambadesa prefieren esperar a que la Federación resuelva el expediente del Arenteiro.

“Nosotros teníamos claro que deportivamente nuestro lugar era la Preferente desde que descendimos. Es algo que no pasaba por nuestras manos ni dependía de nosotros, y por lo tanto, no podemos entrar a valorar lo que sucede en otros clubes. Eso tendrán que hacerlo los socios y ciudadanos do Carballiño", remarca el presidente.

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