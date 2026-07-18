El EncestaRías une a la base y a la élite en su nueva edición

El Cortegada se midió al Maristas Coruña en la pasada edición femenina en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El mejor baloncesto masculino de Europa volverá a Pontevedra los próximos 11 y 12 de septiembre. La undécima edición de EncestaRías reunirá nuevamente en la ciudad a algunos de los clubes más destacados del panorama nacional y continental, consolidando una cita que se ha ganado por méritos propios un lugar relevante dentro del calendario deportivo.

El torneo mantendrá su habitual formato cuadrangular, una fórmula plenamente consolidada que permitirá a los aficionados disfrutar de cuatro partidos durante dos intensas jornadas de competición de equipos y jugadores del máximo nivel.

La organización continúa perfilando un cartel especialmente atractivo, en el que estará representada la élite del baloncesto gallego, con presencia de equipos de la Liga ACB, junto a algunas de las grandes referencias del panorama europeo. La composición definitiva del cuadrangular profesional se dará a conocer próximamente.

La celebración adquiere un valor especial dentro de la provincia de Pontevedra, que actualmente no cuenta con representación estable en la élite del baloncesto masculino. EncestaRías permite acercar a los aficionados una competición y unos jugadores que habitualmente no pueden contemplarse en directo en el territorio provincial.

La gran novedad de esta undécima edición será el nacimiento de EncestaRising, un torneo paralelo de categorías de formación dedicado al minibasket. La competición se celebrará también los días 11 y 12 de septiembre en el pabellón de A Xunqueira.

La puesta en marcha de EncestaRising permitirá generar un espacio único y exclusivo de convivencia entre el deporte de base y la élite profesional. Durante un mismo fin de semana y en una misma ciudad, la ilusión de los jóvenes jugadores compartirá protagonismo con la excelencia de algunos de los clubes y deportistas más destacados del baloncesto gallego, nacional y europeo.

La iniciativa pretende que los participantes no se limiten a disputar una competición, sino que se sientan parte de un acontecimiento deportivo de primer nivel. El contacto con sus referentes y la posibilidad de vivir desde dentro el ambiente de EncestaRías convertirán la experiencia en un poderoso estímulo para quienes comienzan a crecer dentro del mundo del baloncesto.

La apuesta por el crecimiento tendrá también su vertiente femenina. La organización trabaja en la celebración en Vilagarcía de la segunda edición del EncestaRías Women, una iniciativa que pretende reforzar, visibilizar y poner en valor el baloncesto femenino de élite.

Su celebración en Vilagarcía, en el mes de septiembre, contribuirá a reconocer ese trabajo, ampliar su proyección y ofrecer a los aficionados una nueva cita de máxima relevancia en el baloncesto.