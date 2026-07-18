El Cambados se despide del sueño de Tercera: Vázquez Rogel paga la deuda del CD Arenteiro

El Arenteiro celebra el viernes una asamblea clave para decidir su futuro, que afecta al del CJ Cambados José Paz (La Región)

Tras unas agónicas semanas que apuntaban a un futuro incierto para el CD Arenteiro, y en las que el CJ Cambados se veía de nuevo sacando el velero en Tercera RFEF, el culebrón llega a su fin.

A pesar de las múltiples dudas generadas alrededor de la persona de Francisco Vázquez, quien preside actualmente el CD Arenteiro, el vilagarciano abonó de su bolsillo los más de 61.984,75 euros de deuda del club de O Carballiño, salvando así la plaza en Tercera RFEF.

"Las metas se van cumpliendo, nosotros hemos cumplido con nuestra promesa. Este capitán tiene principios, si el barco se hunde, yo me hundo con él, pero no lo abandono", comenta Francisco Vázquez, que en ningún momento se planteó la desaparición del Arenteiro.

"Refundar el club no era una opción, porque no se podría jugar en Espiñedo ni vestir los mismos colores. Fue salir de Carballiño y ponerme a hacer la transferencia, yo estaba esperando a ver lo que había", recalca. "Lo siento por el Cambados, pero lo único que hemos hecho ha sido agotar los plazos", dice.

Ahora, el Arenteiro se encuentra trabajando en la creación de una plantilla competitiva. "Queremos sacar un equipo y que ruede el balón. El tren del Arenteiro pasa una vez en la vida, ya hemos rechazado a algunos jugadores que se nos ofrecieron. La plantilla está bastante avanzada y tenemos ya dos amistosos planteados", explica Vázquez Rogel.

El vilagarciano se encuentra totalmente convencido de que la entidad va a salir del concurso de acreedores, sumando a gente del pueblo a la directiva. "No estaba rodeado de las personas adecuadas", dice. En los planes del vilagarciano no está seguir en O Carballiño en un largo período de tiempo. "Quiero arreglar la situación y punto", remarca.