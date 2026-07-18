A “Rallymix de Ribadumia” consolídase na súa V edición
Esperánse máis de un centenar de pilotos a vindeira fin de semana nunha proba na que reaparecerá "Tinín" Iglesias
A Escudería Desguaces Tino Racing organiza o V Rallymix Concello de Ribadumia que se desenrolará a vindeira fin de semana, do 24 ao 26 de xullo. Será a terceira proba puntuable para o Campionato Xunta de Galicia de Rallymix e consta dun percorrido de 14,870 quilómetros, dos cales 13,550 quilómetros corresponden a un treito cronometrado por pistas de terra e asfalto pechada ó tráfico.
O V Rallymix está dividido en dúas etapas e 5 pasadas polo mesmo treito en Besomaño. A inscricción péchase o día 20. O sábado 25 pola mañá levaranse a cabo as verificacións técnicas e ás 11.30 horas comezará a proba coa prineira das tres pasadas do día. O domingo, a partir das 9 horas, levaranse a cabo as dúas restantes. Como é habitual, a proba premia os gañadores de vehículos con tracción traseira co IV Memorial Esteban Pérez Iglesias, coñecido como Epi, e aos tres primeiros copilotos clasificados con trofeo Memorial Bárbara Gómez Oubel. Ademáis da segunda edición do Trofeo N5, exclusivo para os vehículos N5.
Na presentación celebrada onte en Ribadumia, o alcalde David Castro estivo acompañado por Daniel Benavides, Xefe provincial de Deportes da Xunta en Pontevedra, Javier Tourís, deputado provincial, Antonio Rodríguez Troitiño, presidente da Federación Galega de Automovilismo, e Manuel Muñoz, concelleiro de Deportes de Meis. A entrega de galardóns será o domingo ás 16 horas e repartiranse un total de 6.350 euros en premios en metálico. Esta edición será moi especial para o clube organizador e o Concello, xa que regresa “Tinín” Iglesias á competición aos mandos dun Ford Fiesta N5.
Durante o acto de presentación, tamén houbo palabras de agradecemento para Vanesa Maquieira, unha das persoas máis implicadas na organización dunha proba que convertirá de novo a Ribadumia no epicentro no motor en Galicia, xa que espera unha moi boa participación e bastante xente seguindo o rali no percorrido en Besomaño.