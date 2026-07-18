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Diario de Arousa

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Deportes

A “Rallymix de Ribadumia” consolídase na súa V edición

Esperánse máis de un centenar de pilotos a vindeira fin de semana nunha proba na que reaparecerá "Tinín" Iglesias

Redacción
18/07/2026 06:47
Presentación da V edición do Rallymix de Ribadumia, con Tinin Iglesias como gran protagonista
Presentación da V edición do Rallymix de Ribadumia, con Tinin Iglesias como gran protagonista
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A Escudería Desguaces Tino Racing organiza o V Rallymix Concello de Ribadumia que se desenrolará a vindeira fin de semana, do 24 ao 26 de xullo. Será a terceira proba puntuable para o Campionato Xunta de Galicia de Rallymix e consta dun percorrido de 14,870 quilómetros, dos cales 13,550 quilómetros corresponden a un treito cronometrado por pistas de terra e asfalto pechada ó tráfico. 

O V Rallymix está dividido en dúas etapas e 5 pasadas polo mesmo treito en Besomaño. A inscricción péchase o día 20. O sábado 25 pola mañá levaranse a cabo as verificacións técnicas e ás 11.30 horas comezará a proba coa prineira das tres pasadas do día. O domingo, a partir das 9 horas, levaranse a cabo as dúas restantes. Como é habitual, a proba premia os gañadores de vehículos con tracción traseira co IV Memorial Esteban Pérez Iglesias, coñecido como Epi, e aos tres primeiros copilotos clasificados con trofeo Memorial Bárbara Gómez Oubel. Ademáis da segunda edición do Trofeo N5, exclusivo para os vehículos N5. 

Na presentación celebrada onte en Ribadumia, o alcalde David Castro estivo acompañado por Daniel Benavides, Xefe provincial de Deportes da Xunta en Pontevedra, Javier Tourís, deputado provincial, Antonio Rodríguez Troitiño, presidente da Federación Galega de Automovilismo, e Manuel Muñoz, concelleiro de Deportes de Meis. A entrega de galardóns será o domingo ás 16 horas e repartiranse un total de 6.350 euros en premios en metálico. Esta edición será moi especial para o clube organizador e o Concello, xa que regresa “Tinín” Iglesias á competición aos mandos dun Ford Fiesta N5. 

Durante o acto de presentación, tamén houbo palabras de agradecemento para Vanesa Maquieira, unha das persoas máis implicadas na organización dunha proba que convertirá de novo a Ribadumia no epicentro no motor en Galicia, xa que espera unha moi boa participación e bastante xente seguindo o rali no percorrido en Besomaño. 

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