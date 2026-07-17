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Deportes

Ocho luchadores del OHANA Kenpo Vilagarcía compiten en Guimaraes

Disputan el prestigioso torneo GFC9 Internacional.  El campeón mundial Martín Pintos se medirá Artur Mykulyak en el combate de la velada principal

Gonzalo Sánchez
17/07/2026 06:07
Luchadores que presentará el club en el torneo GFC9 Internacional
Luchadores que presentará el club en el torneo GFC9 Internaciona. De izquierda a derecha de pie Gael, Xian,Martín,Hugo y Lorwin, arrodillados Karim, Edu y Agustínl
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El OHANA Kenpo Vilagarcía estará representado este sábado en Guimaraes por ocho luchadores que disputarán el prestigioso torneo GFC9 Internacional. 

Hasta tierras lusas viajan juveniles del club y campeones de España Karim Otero, Agustín Fernández Albor y Edu Martínez, que competirían en las modalidades de SemiKenpo y Submission/Grappling. Por la tarde será el turno de Lorwin Yenzel, el primero que se subirá al octógono en la Prevelada en -70kg en la modalidad Fullkenpo (contacto pleno). 

Ya en la gala principal que se celebra por la noche será el turno de cuatro luchadores arousanos que también dirige Mario Hermo. En este caso competirán en la modalidad de Knockdown (Kenpo MMA Amateur). El primero será el vilanovés Xian Blanco en -60Kg, a continuación Hugo Piñeiro en -65Kg, Gale Ameijeiras en -70Kg y ya como combate principal de la velada será el que disputará el campeón de España y campeón del mundo Martín Pintos ante Artur Mykulyak, en la lucha por el cinturón en -85kg Senior. 

Se desplazan como entrenador Pablo Muñoz Fole, Sergio Alba Vázquez cómo árbitro y Eduardo Martínez como delegado del club. “Este evento es la competición de más prestigio en Portugal que ya celebra su novena edición”, destaca el propio Mario Hermo director técnico de la entidad de la capital arousanos. “Esperamos unos buenos resultados así como una magnífica experiencia de toma de contacto y preparación para los debutantes de cara a la nueva temporada 2026/2027”. 

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