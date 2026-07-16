Vilagarcía homenajea a la patinadora Lorena Parada por sus éxitos nacionales

El alcalde saluda a Lorena durante el recibimiento en el Concello esta mañana Mónica Ferreirós

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, recibieron en el Concello a la patinadora Lorena Parada Quintáns para rendirle homenaje por sus excelentes resultados en el Campeonato de España de Inline Freestyle en la modalidad de salto. Lorena se colgó la medalla de bronce en Torrejón de Ardoz en una disciplina en la que las patinadoras en línea deben ir superando un listón horizontal a diferentes alturas y sin rampa. La vilagarciana batió su mejor registro personal al alcanzar los 115 centímetros, lo que el valió su cuarta medalla en un Nacional, la segunda en categoría sénior.

Lorena superó un listón a 115 centímetros de altura para colgarse el bronce en el Campeonato de España Julián Fernández-Campón (cedida)

Lorena comenzó a hacer patinaje en línea hace una década gracias a las actividades de la Fundación de Deportes y poco a poco se introdujo en la modalidad de Freestyle, por lo que recaló en el club Freestyle Slalom de Vigo (FSV), desplazándose a la ciudad olívica y a Pontevedra a entrenar. Lleva clasificándose para Campeonatos de España desde el 2021, año en el que se proclamó subcampeona nacional júnior. En 2024 se colgó la plata en categoría sénior y ahora logra otro podio tras ejercitarse a lo largo de este curso en Fexdega, para poder compatibilizar el patinaje con sus estudios universitarios.

Lorena, en el podio del Campeonato España celebrado en Torrejón de Ardoz Rolling Lemons. / Cedida

En el mes de abril se proclamó campeona gallega en Vigo al superar los 107 centímetros, pero en Madrid consiguió su mejor salto al llegar a los 115 centímetros. También practica las modalidades de battle, speed y classic a nivel autonómico, aunque es el Free Jump el que más le gusta y mejores resultados ha obtenido. Varela y Coira la felicitaron por su trayectoria, a la vez que le hicieron entrega de un obsequio. Aunque el patinaje Freestyle es un deporte minoritario en la capital arousana, los éxitos de Lorena pueden servir para inspirar a otros patinadores.