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Deportes

La Semana de Ouro do Albariño aúna golf y turismo y bate su récord de participantes en su décima edición

Comienza el lunes con torneos diarios patrocinados por las bodegas Escudeiro, Pazo de Señoráns, Lagar de Pintos, Terras de Asorei y Martín Códax. Los sesenta mejores acceden a la final del domingo

Gonzalo Sánchez
16/07/2026 19:10
Acto de presentación de la X edicion de la Semana de Ouro do Albariño que arranca el lunes en el campo de Meis
Acto de presentación de la X edicion de la Semana de Ouro do Albariño que arranca el lunes en el campo de Meis
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El campo de golf de Meis acoge a partir del lunes la décima edición de la Semana de Ouro do Albariño, que aúna deporte y turismo con la celebración de una serie de torneos diarios e independientes en cuanto a entrega de premios, con trofeos y cajas y estuches de botellas de albariño, y gestión de hándicaps. Desde el lunes y hasta el viernes se celebran estos torneos que organiza la Fundación Monte Castrove y que están patrocinados por diferentes bodegas, donde los sesenta mejores disputarán la Final del domingo 26 de julio, junto a cuarenta invitados.

Un total de 192 jugadores competirán en cada una de las cinco pruebas. Serán, por tanto, 960 participantes, por lo que se establecen nuevos récords respecto a ediciones anteriores. Está previsto que cada torneo tenga salidas al tiro (en horarios de 9.30 y 15.30 horas) con 96 jugadores en cada turno.

En esta décima edición se producirá el estreno de «Bodegas Escudeiro» que abrirá la competición el lunes 20 de julio y el retorno de «Pazo de Señoráns» que vuelve al elenco patrocinando el torneo del miércoles 22. Las restantes firmas patrocinadoras de la X Semana de Ouro do Albariño serán «Lagar de Pintos» (martes 21); «Terra de Asorei» (jueves 23) y «Martín Códax» (viernes 24). Marta Giráldez y Samuel Lago, acompañados por diferentes concejales de Ribadumia, Cambados, Meaño y Meis, estuvieron en la presentación del evento junto a representantes de las bodegas y la gerente del campo, Sara Villanueva.

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